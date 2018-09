Borré: "Mi papá me pintaba el pelo como Palermo"

08/09/2018 -

En las últimas horas, un delantero de River hizo una inesperada confesión. Rafael Santos Borré sorprendió al revelar un detalle de su pasado que tiene mucho más que ver con Boca que con River, su actual club. Es que el colombiano contó que cuando era chico, su papá lo lookeaba como Martín Palermo.





‘Él me pintaba el copete de rubio y la gente me comparaba y me decía ‘Martín’ por cómo Palermo se pintaba el cabello. Lo seguía mucho a Martín porque era un goleador increíble que marcaba mucha diferencia. Nunca llegué a querer ser hincha de Boca o querer ser llamado por Boca, pero lo seguí hasta su retiro’.