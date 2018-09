Boca se llevó un excesivo premio y logró la clasificación a octavos

Fotos BALANCE. Boca no hizo un buen partido ante San Martín, que mereció mejor suerte por las oportunidades que tuvo, especialmente en el primer tiempo.

Boca Juniors no la pasó bien en Formosa ante San Martín de Tucumán, pero igual logró alcanzar una victoria que lo clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. El "Xeneize" se mostró como un equipo endeble y con poco volumen de juego de mitad de cancha hacia adelante.





El triunfo por 2 a 0 ante los tucumanos llegó en el segundo tiempo por intermedio de Edwin Cardona y Ramón "Wanchope" Ábila, de penal. El próximo rival será Gimnasia y Esgrima de La Plata.





Boca estuvo en la cancha, pero durante los primeros cuarenta y cinco minutos casi no jugó. Guillermo Barros Schelotto juntó gente de buen pie, pero no tuvo la pelota y, por lo tanto, no generó juego.





A esto le sumó sus eternos problemas defensivos, cuyos mayores exponentes fueron Paolo Goltz y Leandro Jara, quienes fueron superados una y otra vez por volantes y delanteros de San Martín. Pero habrá que aclarar algo: Boca jugó mal, pero en ello tuvo mucho que ver el buen primer tiempo que hizo San Martín.

A los 12 minutos, en su primera gran intervención, Esteban Andrada le tapó un mano a mano a Espíndola, y cuatro minutos más tarde el palo izquierdo le dijo "no" a una volea de Bieler.





San Martín jugaba mejor, y Boca casi lo "acuesta" en el minuto 29. Fernando Gago, en su única aparición, puso un pase en profundidad para Darío Benedetto. El 9 picó la pelota sobre el cierre de un defensor, y esta dio en el travesaño.





A pesar de esto Boca no levantó el nivel de juego, y San Martín continuó generando peligro, pero volvió a encontrarse con el mismo escollo: Andrada. El arquero volvió a decir no en dos ocasiones, primero ante un remate de Arregui, y luego a un tiro libre de Bieler.





El arranque del complemento pareció ser una continuidad de la etapa inicial. Sobre los 3 minutos Lucas Olaza pifió un rechazo, la pelota le cayó a Gonzalo Rodríguez, pero su remate se fue a un metro del arco.





Pero a partir de los 10 minutos el partido comenzó a dar un giro, el cual resultaría fatal para San Martín.





Como Boca no podía, San Martín, involuntariamente, le dio una mano. El reloj marcaba 30 minutos, cuando Cardona sacó un remate que, tras desviarse en un defensor, no pudo ser neutralizado por Arce, quien intentó rechazar con los puños y no hizo más que ayudar a que la pelota ingresara al arco. El resultado era injusto, pero a Boca poco le importaba.





Los últimos 15 minutos se jugaron más en campo de San Martín, y sirvieron para que Boca consiguiera su segundo gol. Cristian Espinoza encaró hacia el arco, Matías Cahais lo bajó, Silvio Trucco sancionó la infracción, y Ramón Ábila la cambió por gol.





Boca ganó porque se sustentó en las atajadas de Andrada en su peor momento, y porque supo aprovechar las pocas oportunidades que se le presentaron.