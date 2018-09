Fotos La Escuela Nº 30 vivió una verdadera fiesta con toda su comunidad educativa

08/09/2018 -

CHOYA, Choya (C). Con una jornada donde la emoción fue la principal protagonista, los choyanos pudieron celebrar los 130 años de vida de la Escuela Nº 30 Bernardino Rivadavia de esta localidad. Esto se concretó en el acto protocolar con la presencia de autoridades locales, invitados especiales y miembros de la comunidad educativa. Lo más significativo de esta fiesta fue el reconocimiento de parte de la Legislatura mediante la declaración de interés provincial, legislativo, educativo y social a la conmemoración de esta fecha. Esta mención fue entregada a las autoridades del colegio por los diputados Georgina Sosa y José Luis Krede. También se descubrieron placas alegóricas. Tal es el caso de la efectuada por la comunidad educativa, de la Comisión Municipal y de los integrantes de la familia del recordado Ramón Vera. Las mismas fueron bendecidas por el sacerdote Sergio Lamberti. A la hora de realizar los discursos primero lo hizo la directora, María Tofanelli, donde hizo un repaso "de lo valioso que es resumir la historia de esta institución". Luego continuó el comisionado municipal, Pedro Haro; la ex alumna, Nora Vera; la ex directora; Nilda Riachi. En todos ellos se ponderó el legado de esta casa de estudios. Además se entregaron los premios a los diferentes concursos realizados en las diferentes actividades previas. Uno de ellos fue el del diseño del logo. Esto fue creado por Martín Rodríguez, ex alumno. Los poetas Luis Bazán, Cristina González y María Pueblo; en sendos creaciones rindieron su homenaje a esta institución. El cierre llegó con la actuación de los alumnos, así como también de la academia folclórica municipal y el desfile de promociones.