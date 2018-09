Los repuestos de autos, con alzas de un 20% hasta 5

Fotos COSTOS Desde comercios dicen que se encareció el mantener un auto.

08/09/2018 -

El sector repuestero local confirmó que desde la última semana de agosto y lo que va de este mes, recibieron nuevos listados de precios en los cuales la suba en determinadas autopartes oscila entre 20 y hasta 50%, en especial en aquellas marcas que son importadas.

Los propietarios de estos negocios, aún no terminan de reponerse de las nuevas listas de precios que les llegaron esta semana. ‘Hay cosas que han subido muchísimo y no se está vendiendo nada, no hay efectivo, se nota que cada vez le cuesta más a la gente mantener el auto’, señaló Guido, propietario de una casa de repuestos de Rivadavia al 900.

Destacó que ‘entre el viernes y el lunes los proveedores no entregaron repuestos. La mayoría ha subido de 15 a 20% los precios de los repuestos de autopartistas nacionales, pero la parte importada más del 30%’. Por ejemplo, ‘una bomba de agua para Fiat1, valía $690 y ahora $850. Un juego de bujías y cables, valían $1100 y ahora $1400. El WD40 valía $100 y ahora vale $125. Una junta de tapa de válvula ha subido un 25%, algo que valía $150 ahora vale $190. Las lámparas importadas que las vendías a $100 ahora las tienes que vender a $150’, indicó,

Desde otro negocio similar de Yrigoyen al 800, Matías, su propietario señaló que ‘los repuestos se han ido muy arriba. Hay productos que han subido un 25% y otros un 50%’. Agregó que ‘un cliente había presupuestado para un Renault Clio todos los repuestos en $15 mil hace dos semanas, ahora el mismo presupuesto es de $25 mil’. Señaló que ‘el aumento del dólar ha producido que todo se dispare muy rápido. Es cierto que venimos con una inflación de 35 a 37%, pero ahora estos cambios del dólar han hecho que los precios saltaran más de lo normal’. Puntualizó que en el contexto de esta suba, ‘un radiador por ejemplo para un Chevrolet Corsa, estaba en $2500 y ha pasado a $4000, cuando debería estar en $3.200’.