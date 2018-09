Denuncian a D’Elia, Brancatelli y Morales por difundir falsa noticia

Fotos CAUSA. Un abogado los denunció por "atentar contra la paz social".

08/09/2018 -

El dirigente kirchnerista Luis D’Elia y los comunicadores Diego Brancatelli y Víctor Hugo Morales fueron denunciados penalmente por "intimidación pública, instigación a la violencia y apología del delito".

Los referentes kirchneristas habían replicado en sus redes sociales, una falsa grave acusación: El retorno del "corralito" bancario en el país, en medio de la suba del dólar de la semana pasada.

"Me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana (por el viernes de la semana pasado) no van a tener u$s para vender ni retirar (aquellos que deseen retirar de sus cuentas). Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. No es opinión sino información", indica el mensaje que publicó hace ocho días Brancatelli.

D’Elia copió casi textualmente el tuit de Brancatelli y lo publicó en su cuenta de Twitter. Morales editorializó sobre este dato falso: la falta de liquidez de los bancos para entregar dólares.