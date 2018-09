"La Princesita" reveló la manera en que amó al "Kun"

08/09/2018 -

La cantante Karina "La Princesita" Tejeda se convirtió en la protagonista mediática de la semana luego de revelar que cuando estaba de novia con Sergio "Kun" Agüero debía estar "mudita para que todos estén contentos".

En una entrevista que brindó la cantante a "Peatonal", que conduce Diego Moranzoni y se emite por Crónica HD, la cantante le contestó a su ex cuñada. La hermana del futbolista, Mayra del Castillo Agüero, salió furiosa a contestarle en las redes sociales: "¿Mudita o mosquita muerta? Alguien quiere ser Caperucita en este cuento. Pero todo al final se sabe, la abuelita era el lobo", y en otro agregó: "Se acabó la moneda extranjera. Hay que hacer prensa para el peso, pero no a costilla de mi familia".

Al respecto, Karina manifestó: "No me hice cargo sobre todo en el posteo donde habló de la moneda extranjera. La relación la tenía con Sergio y nadie más. A él lo quise desinteresadamente. Antes que lo conozca, ya tenía mi casa y mi auto. Hace 15 años que trabajo en la cumbia tropical y me va muy bien".

"Buena relación"

"Tenía una buena relación con ella. A veces pasa que hablas y ponen títulos que no son, por eso siempre hay que escuchar lo que uno dice. En ningún momento hablé de su familia. La verdad que nadie sabe por qué me separé, lo único que dije fue que me ayudó en su momento", remarcó.

Karina se refirió también a la versión que aseguraba que iba a dejar su carrera musical por el jugador. "Me molestaba que digan que me fui a vivir allá cuando tengo acá a mi hija. De hecho siento que descuidé más la relación que mi trabajo porque hacía más de cuatro shows por mes", enfatizó.

Un nuevo capítulo para una historia que, aparentemente, no termina.