Moyano y las elecciones 2019: "Si no hay otra, tendrá que ser Cristina Kirchner"

Fotos Hugo Moyano.

Hoy 15:36 -

Este sábado y en una entrevista realizada en Radio Mitre, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, expresó que, si bien hay "mucha gente joven y capaz" en el PJ, si "no hay otro" candidato, Cristina Fernández de Kirchner "tendrá que ser" la candidata por el peronismo para las elecciones presidenciales.

A pesar de sus dichos, el presidente de Independiente de Avellaneda consideró que no estaría bien brindar apoyo a algún candidato en particular desde ya, por sería "apresurar los tiempos". "Si aparece alguien que pueda llevar adelante una política que termine con el hambre, que termine con las necesidades, bienvenido sea", sostuvo el líder sindical.

Con respecto al accionar del peronismo de cara al próximo año electoral, Moyano remarcó el "esfuerzo" que llevan a cabo distintos dirigentes buscando el consenso y la unificación del partido fundado por Juan Domingo Perón. Respecto a este esfuerzo, consideró: "Vale la pena, porque hay mucha gente capaz, mucha gente joven para llevar adelante una política que termine con el hambre".

Por otra parte, negó que estén buscando desestabilizar el gobierno de Mauricio Macri y dijo que "todos queremos que termine el mandato".

En referencia a su postura opositora con respecto al Gobierno, Moyano rechazó que eso responda a los distintos expedientes en su contra que tramitan en la Justicia. "Si estuviera preocupado por las causas judiciales, andaría arrastrándome como una víbora. ¿Alguna vez me vieron arrastrar como una víbora con un Gobierno de turno? Nunca, jamás. Yo no soy muy guapo, pero lo disimulo bien. A mí no me van a venir a correr con la parada", concluyó.