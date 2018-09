VIDEO | Acusan a Bolsonaro de haber fingido su ataque

Hoy 17:16 -

Conforme fueron pasando las horas tras el ataque al candidato a presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en las redes sociales cientos de usuarios afirmaron que se trató de un montaje llevado a cabo por el propio referente del PSL.

El hecho se registró el pasado jueves cuando el candidato de ultraderecha, y favorito a quedarse con las elecciones a presidente ahora que a Lula Da Silva le negaron la posibilidad de ser candidato, fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña celebrado en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais.

El incidente, quedó grabado por las cientos de cámaras que seguían cada uno de los movimientos de Bolsonaro, que de inmediato fue asistido por un equipo médico y policial.

A medida que las horas transcurrían y se conocían distintos ángulos de filmación del ataque, usuarios se cuestionaron en las redes sociales si habría sido real o se trató de un montaje.

Algunas de las preguntas fueron: "¿Por qué no tiene sangre en la mano que usaba para tocarse la herida, ni en la remera? ¿Por qué el atacante no acuchilló a los que lo golpeaban? ¿Por qué un cirujano opera sin guantes? ¿Por qué el cuchillo no tiene sangre?".

VIDEO Y PREGUNTA: ¿Por qué no hay sangre en el puñal ni en la ropa de #Bolsonaro? #Brasil pic.twitter.com/Kxr4UE75I3 — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) 7 de septiembre de 2018

Faca y remera sin sangre... y el cirujano sin guantes...!

Ni Bonadío se animó a tanto! pic.twitter.com/CYEr8BYdoV — Laprogre Quespera (@LaprogreQ) 7 de septiembre de 2018