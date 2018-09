Explotó Serena: "Hay hombres que hacen cosas peores y no los sancionan así"

Hoy 20:25 -

La final del US Open femenino 2018, quedará en la historia para la joven Naomi Osaka por haberla conseguido nada más y nada menos que ante Serena Williams por un contundente 6-2 y 6-4. Sin embargo, para Serena y el resto de la gente, lo más impactante será el escándalo ocurrido en el segundo set tras la feroz pelea entre la estadounidense y el juez de silla Carlos Ramos.

Apenas comenzada la segunda manga, a la ex número uno del mundo le cantaron un warning (advertencia) por recibir indicaciones de su entrenador, Patrick Mouratoglou. "Nunca recibo una advertencia por 'coaching'. Yo no hago trampa para ganar, prefiero perder. Sólo te lo estoy avisando", le expresó con visible enojo Williams a Ramos.

Este no fue el final, Serena logró por primera vez quebrarle el saque a la japonesa de 20 años y parecía regresar al partido, pero Osaka quebró de inmediato. Esta situación, hizo que la menor de las hermanas Williams estrellara su raqueta contra el piso, razón por la cual recibió un nuevo "warning".

"Tenés que disculparte", le insistía al árbitro. "Yo no hice trampa, no hice 'coaching'", se quejaba durante el descanso. Por esta razón, volvió al juego desconcentrada y perdió otro game de saque sin oponer resistencia y quedó 4-3 abajo. Tras el cambio de lado, Serena estalló contra el español que le aplicó una nueva sanción, determinando que perdiera el siguiente game sin jugarlo. Entre lágrimas, furiosa y exigiendo la presencia de las máximas autoridades del torneo, Williams continuó con las protestas.

"No es justo, no soy tramposa, no merezco esto. Se tiene que disculpar", expresaba entre sollozos a Brian Earley, referí del torneo, y Donna Kelso, la supervisora de la WTA, que intentaban calmarla.

Por otra parte, el público se había puesto del lado de la estadounidense y abucheaba a Ramos por las medidas tomadas. “No es justo, esto pasa muchas veces, no es justo. ¿Darme un game por perdido? ¿Saben cuántos hombres hacen cosas mucho peores? No es justo, hay muchos hombres que hacen cosas peores y no los sancionan así”, continuó Serena.

Nada hizo cambiar las cosas. Osaka se quedó con el último Grand Slam del año y Serena Williams con una sensación amarga por la que no solo se mostró llorando desconsoladamente durante el partido, sino en la entrega de premios también.