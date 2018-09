CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de septiembre de 2018 CART

09/09/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA

19.00 CINE. EL ATAQUE

20.00 MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. EL ATAQUE (CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 CINE: RELATOS SALVAJES

00.45 CHICAS DE VIAJE

01.15 ESPECIAL ACUSADAS

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

CANAL 7

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

20.00 CONCIERTO EN EL CCK

21.00 OJOS DE VIDEOTAPE

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

EL TRECE

10.00 CINE DE LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 PASAPALABRA

22.00 PPT





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. RED STAR

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

23.00 TICKET AL SHOW





CANAL4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

12.04 SIN ESCAPE

02.00 OPERACIÓN AVALANCHA

03.49 TONTO Y RETONTO

05.49 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

06.11 LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA

07.37 LA BRÚJULA DORADA

09.47 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4

11.28 HULK

14.07 DUPLICIDAD

16.34 ROBIN HOOD

19.20 HULK

22.00 SUPERMAN REGRESA





TNT

03.08 ESTADO CRÍTICO

04.54 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BUZZ - SEASON 7

06.20 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO DEL GUERRERO

08.25 LA ENTREGA INMEDIATA

10.05 UN PAPÁ GENIAL

11.56 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

13.59 JACK Y JILL

15.44 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.53 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

20.04 SON COMO NIÑOS

22.00 INTENSA MENTE

23.54 ESTADO CRÍTICO

01.54 LA HUÉRFANA





TCM

02.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

03.47 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3

05.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

05.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.25 LA NIÑERA

07.49 LA NIÑERA

08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.15 LA NIÑERA

10.38 LA NIÑERA

11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.51 BEETHOVEN 2

13.31 DAÑO COLATERAL

15.31 INFIERNO BAJO TIERRA

17.29 EPIDEMIA

19.54 ENEMIGO ÍNTIMO

22.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO





SPACE

00.15 UNA PAREJA EXPLOSIVA

02.18 UN DÍA DIFÍCIL

04.16 CASI HUMANOS

05.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

07.03 LA PANDILLA SALVAJE

09.57 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

12.00 LUCHA LIBRE AAA

13.15 KARATE KID

15.59 SHANGHAI KID

18.05 EL PODER DEL TALISMÁN

20.02 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

22.05 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN





A DÓNDE IR

ADATISE (LIBERTAD Nº 175)

ADATISE (LIBERTAD Nº 175)
EL VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS 22, EL ELENCO "LOS HIJOS DE YERMA" PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA "CAMINOS", DE RAFAEL NOFAL.





TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* ESTE SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

* EL JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

ESTE VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES DEL ALBA, FACUNDO TORO, "DEMI" CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.





MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA al 12/09 19:30 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

22:10 (Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

00:40 (Subt)

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL

VOLCÁN (2D)

AVENTURA (ATP)

14:10 (Cast) 16:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:30 (Cast) 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

20:05 (Cast) 22:30 (Subt) 00:55

(Subt)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

19:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS) HASTA

EL 12/09 18:00

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

20:10 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50

(Cast)





HÍPER LIBERTAD

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 19:10- 22:30-

23:30

SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL

JUEVES)

TODOS LOS SABEN 2D APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20- 22:10

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 17:15

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150.

Jubilados, docentes y estudiantes: $90

todos los días

3D Entrada eeneral: $160.

Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.