CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de septiembre de 2018 CART
Por El Liberal
09/09/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. DE LADRÓN A POLICÍA
19.00 CINE. EL ATAQUE
20.00 MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. EL ATAQUE (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 CINE: RELATOS SALVAJES
00.45 CHICAS DE VIAJE
01.15 ESPECIAL ACUSADAS
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
CANAL 7
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
20.00 CONCIERTO EN EL CCK
21.00 OJOS DE VIDEOTAPE
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
EL TRECE
10.00 CINE DE LA MAÑANA
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 PASAPALABRA
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. RED STAR
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
23.00 TICKET AL SHOW
CANAL4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.04 SIN ESCAPE
02.00 OPERACIÓN AVALANCHA
03.49 TONTO Y RETONTO
05.49 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
06.11 LIGA DE LA JUSTICIA OSCURA
07.37 LA BRÚJULA DORADA
09.47 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4
11.28 HULK
14.07 DUPLICIDAD
16.34 ROBIN HOOD
19.20 HULK
22.00 SUPERMAN REGRESA
TNT
03.08 ESTADO CRÍTICO
04.54 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 BUZZ - SEASON 7
06.20 EL REY ESCORPIÓN. EL NACIMIENTO DEL GUERRERO
08.25 LA ENTREGA INMEDIATA
10.05 UN PAPÁ GENIAL
11.56 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
13.59 JACK Y JILL
15.44 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
17.53 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
20.04 SON COMO NIÑOS
22.00 INTENSA MENTE
23.54 ESTADO CRÍTICO
01.54 LA HUÉRFANA
TCM
02.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO
03.47 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3
05.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
05.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.25 LA NIÑERA
07.49 LA NIÑERA
08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.15 LA NIÑERA
10.38 LA NIÑERA
11.25 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.51 BEETHOVEN 2
13.31 DAÑO COLATERAL
15.31 INFIERNO BAJO TIERRA
17.29 EPIDEMIA
19.54 ENEMIGO ÍNTIMO
22.00 ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
SPACE
00.15 UNA PAREJA EXPLOSIVA
02.18 UN DÍA DIFÍCIL
04.16 CASI HUMANOS
05.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
07.03 LA PANDILLA SALVAJE
09.57 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
12.00 LUCHA LIBRE AAA
13.15 KARATE KID
15.59 SHANGHAI KID
18.05 EL PODER DEL TALISMÁN
20.02 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
22.05 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
A DÓNDE IR
ADATISE (LIBERTAD Nº 175)
EL VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS 22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL NOFAL.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* ESTE SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
* EL JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
ESTE VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA al 12/09 19:30 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
22:10 (Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
00:40 (Subt)
YANKA Y EL ESPÍRITU DEL
VOLCÁN (2D)
AVENTURA (ATP)
14:10 (Cast) 16:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:30 (Cast) 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
20:05 (Cast) 22:30 (Subt) 00:55
(Subt)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
19:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS) HASTA
EL 12/09 18:00
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
20:10 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 19:10- 22:30-
23:30
SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL
JUEVES)
TODOS LOS SABEN 2D APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20- 22:10
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 17:15
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150.
Jubilados, docentes y estudiantes: $90
todos los días
3D Entrada eeneral: $160.
Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.