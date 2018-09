Análisis del ajuste fiscal propuesto por la Nación y su impacto en Santiago

Notas Relacionadas

De un análisis del ajuste fiscal propuesto por el Estado nacional surge que tanto el Gobierno de Santiago del Estero como los diferentes municipios tendrán una fuerte pérdida de los ingresos coparticipables.

Según información a la que tuvo acceso EL LIBERAL, el Estado provincial dejará de percibir 1.441 millones de pesos, mientras que las comunas resignarán 723 millones, por lo que la pérdida de recursos para Santiago del Estero asciende a un total de 2.164 millones. Según los funcionarios nacionales, esta cifra sería compensada con ingresos de una serie de impuestos, aunque la proyección se basa en supuestos sin base real, lo que genera más dudas que certezas.

Luego de la fuerte devaluación del peso respecto del dólar y la consecuente aceleración de la inflación, que se podría ubicar por encima del 40% anual, la administración nacional que lidera Mauricio Macri decidió realizar ajustes que tendrán un impacto directo en los recursos de las provincias.

Una medida que ya entró en vigencia es la eliminación del Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero, con un impacto bruto en la provincia de 1.081 millones de pesos en 2019. De ese total, la provincia dejará de percibir 757 millones, mientras que los 324 millones se destinaban directamente a los municipios santiagueños.

Impacto y marcha atrás

Luego se aplicó, el pasado 3 de septiembre, según la resolución 122/2018 del Ministerio de Energía de la Nación publicada en el Boletín Oficial de la Nación el miércoles 5, la eliminación de la tarifa social. Ello implicaba que 115.000 familias santiagueñas que tienen ese beneficio, debían comenzar a abonar la tarifa en forma regular. Para la provincia, representaba 423 millones de pesos menos.

Cuatro días después, el viernes último, se decidió dar marcha atrás con la medida. Según un comunicado de prensa de la Oficina de Prensa y Difusión del Ministerio de Hacienda de la Nación, se informó lo siguiente: "En el marco de las conversaciones con las provincias y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, el ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación. Otra medida con fuerte impacto en la provincia es la eliminación del subsidio al transporte. En ese caso, el impacto es de 399 millones para la provincia y 262 millones para los municipios. Desde la Nación, también se dio marcha atrás en la medida y, al menos por ahora, está suspendida para su evaluación y eventual modificación.

Compensación

Según los cálculos de funcionarios de la Nación, las medidas anunciadas anteriormente serían compensadas con una serie de beneficios fiscales por diferentes medidas a aplicar, aunque especialistas ya anticiparon que esos números son "sólo una proyección sin un sustento real, es más una expresión de deseos casi imposible de cumplir".

De acuerdo con las cifras que se manejan, Santiago del Estero será beneficiada con una recaudación de $99 millones por el impuesto a las Ganancias a cooperativas y mutuales (85 millones para la provincia y el resto va directo a los municipios), aunque se aclara que el 65% de esos recursos ingresarán en 2019 y el saldo en 2020.

Se percibirán $325 millones por el impuesto a las Ganancias que se cobra a empleados públicos y privados, de los cuales 48 millones irían directamente a las comunas.

La reducción del reintegro a exportadores permitiría un mayor ingreso por el Impuesto al Valor Agregado: 566 millones para los provincia, de los cuales 83 millones recibirían directamente las provincias.

El impuesto a los Sellos (por suspensión temporal de la alícuota máxima del 0,75%) permitiría a la provincia ingresos extra de 116 (28 millones irían directo a los municipios); por el impuesto a los Bienes Personales (alícuota adicional del 0,75% para bienes del sector) serían otros 559 millones de pesos ($82 millones para las comunas). Se aclara que el 60% de esa suma se percibirá en 2019 y el saldo en 2020; finalmente, el impuesto a los Créditos y Débitos (suspensión del incremento del pago a cuenta 33% al 50%): 616 millones de pesos para la provincia, de los cuales 91 irían en forma directa a las comunas.

Según las cuentas de la Nación, el beneficio para Santiago del Estero sería de 2.281 millones de pesos, de los cuales 1.934 irían a las arcas de la provincia y 347 millones para los municipios. Sin embargo, las críticas desde las provincias se hicieron sentir, ya que las proyecciones se hacen sobre supuestos sin una base sólida.

Sin embargo, para lo analistas del presupuesto "son números dibujados por parte de la Nación. No se puede saber cuánto van a pagar de impuestos las mutuales ni las cooperativas, no se puede determinar el impuesto a los Sellos porque los funcionarios nacionales están admitiendo que estamos en una fuerte recesión, así que esos números no son reales. La quita hacia la provincia ya es real, mientras que los beneficios y la compensación son estimativos, porque suponen que habrá una ganancia que, si sigue la recesión, no serán reales y van a disminuir en lugar de aumentar".