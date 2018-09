Sica evitó dar por finalizada la tensión cambiaria, pero “las señales calmaron al mercado”

09/09/2018 -

El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, evitó dar por finalizada la tensión cambiaria porque "recién llevamos tres días de tranquilidad", aunque estimó que las "señales" dadas por el Gobierno nacional sobre un nuevo acuerdo con el FMI y la posible aprobación del Presupuesto 2019 "empiezan a calmar al mercado".

Cabe recordar que el tipo de cambio "voló" de una cotización de $31,61 el pasado viernes 24 de agosto hasta $39,88 del jueves 30, aunque tocó máximos de $41 en la city porteña. Luego hubo una leve baja, después subió a su máximo de $39,89 el martes último y, desde allí, se "desinfló" durante tres jornadas consecutivas para cerrar en $37,92.

Con este último valor, igualmente la devaluación del peso respecto del dólar en lo que va del año asciende a 99,78%, ya que el 29 de diciembre de 2017, último día hábil del año pasado, el tipo de cambio había cerrado a $18,98.

"El mercado determinará definitivamente el valor del dólar. Nosotros tenemos que lograr las reformas estructurales, porque el tipo de cambio sube y baja, nuestro gran desafío es trabajar en las reformas, en la logística y la eficiencia, en los costos innecesarios del productor, porque será lo que nos brinde competitividad", agregó en declaraciones a una radio porteña.

El funcionario se mostró "preocupado y muy ocupado" por la situación económica y se mostró optimista en que las "medidas macro" contribuyan "a lograr estabilidad para que sea la última crisis".

"Hay diferencias con otras recesiones, esta será un poco más corta, somos optimistas con la evolución de la actividad para fin de año", pronosticó. Sica reconoció que "es otra forma de decirlo, pero cuando hablamos de ‘tormenta’ hablamos de crisis".

Por otro lado, afirmó que "en general, hoy las importaciones no son un problema para la industria argentina, no hay razón para pensar que la puedan estar dañando". "Si hay algo que no hacemos es actuar irresponsablemente. Tenemos un programa de política comercial de cara al siglo XXI", añadió.

Por último, se refirió a la renovación del programa "Precios Cuidados", que incorporará 127 alimentos y bebidas de la canasta básica con vigencia hasta el 6 de enero, y explicó que "el programa sirve mucho como referencia de precios", al tiempo que aseguró que se tratará de garantizar que se efectúe una reposición permanente de los productos en los supermercados. "Estamos trabajando para que haya abastecimiento, teníamos un fuerte control y ahora lo ajustaremos", concluyó.