El trasfondo de la verdad con clave artística

09/09/2018 -

Ricardo Cohen, al que todos conocen por su mote "Rocambole", dijo alguna vez que la mayoría de los seres humanos empezamos a dibujar a los tres años, como un mandato universal, y todos somos artistas desde ese momento. Pero algo sucede después, cuando verdaderamente la vocación se hace carne y la inspiración empieza a brotar en cada situación especial y traducirse en un hecho artístico.

En cada una de las viñetas de Roberto Eberlé, aparecen siempre historias de hombres ante su destino. El héroe en su sentido más profundo y desgarrado, como protagonista de su propia suerte, y un entorno que lo interpela siempre. "Inventar historias que tengan siempre un trasfondo de verdad es lo que busco, para transmitir lo que siento… siempre", confiesa el artista plástico, quien además desde su perfil como docente de historia, busca aunar criterios y ópticas entre lo real e imaginario, y desde el vuelo creativo plasmar su contenido en formas gráficas.

El hombre típico de la ciudad, el trabajador del campo, el que acarrea escombros; el paisaje abigarrado de las antiguas casas en contraste con los nuevos edificios que surcan a lo alto, las raíces que rompen veredas y afloran a la superficie, son apenas algunos de los elementos que se convierten en la inspiración natural que el artista se basará para la creación de su mundo. "La obra de una historieta implica la intervención de cierto nivel de fantasía. Yo busco siempre despertar el interés a partir de algún interrogante y poder canalizarlo mediante la obra", reconoce.

El "profe" Carlos Villavicencio con las técnicas del dibujo, la pintura al óleo de Mario Cerón, las esculturas de Roberto "Tuti" Delgado y las obras de su padre, fueron parte de ese mundo artístico que representaron un eje central para su formación. "A ellos les debo el desarrollo de gran parte de la técnica, un aporte necesario para fortalecer lo que ya traía conmigo", explica Eberlé.

Pero si de mencionar personalidades se trata, hay otros grandes referentes en su vida artística, "no solo por las obras, sino por lo que he logrado conocer de la vida de ellos", recalca Roberto. Y así aparecen en Santiago los nombres de Juan Carlos García, Absalón Argañaráz y Alfredo Gogna. En el plano nacional: Antonio Berni, Carlos Alonso, y otros tantos. "Un artista que me llega mucho es el pintor español Antonio López García. Luego, en el campo de la historieta: Alberto Breccia y Eduardo Risso", enumera.

Otras ramas del arte también son indispensables para todo creador artístico. Las películas de Leonardo Favio; la obra literaria de Jorge Luis Borges o la historia de "Shunko", la emblemática obra literaria de Jorge Washington Ábalos, aparecen entre esos libros que muchos reconocemos como indispensables y volveríamos a leerlos porque marcaron un camino, una enseñanza, como también el estudio de las ciencias sociales que Eberlé no puede dejar de lado como profesor de historia.

"A mí siempre me gustó la historieta, y quizá si hubiese tenido a alguien que me enseñe específicamente, me iba a dedicar muchísimo más", relata, no sin dejar de recordar aquel primer encontronazo casi romántico con las historietas de la editorial Columba y sus exquisitos dibujantes.

Después llegó el tiempo de incursionar en el género con amigos santiagueños. "Cuando Diego Paris empieza a fogonear las convenciones de cómics, nos juntamos varios y todo empezó a cobrar entusiasmo", comenta, en lo que significó así la aparición de la revista digital "Tornado", que duró poco tiempo. Luego, "con Pablo Álvarez y Jorge Castillo decidimos publicar una revista de historietas que se dio a denominar Anuario 2005, que solamente salió una edición".

Una experiencia más contemporánea fue "Tridente" (aún en vigencia), una nueva revista de historietas producida en Santiago del Estero por talentosos dibujantes, donde Roberto comparte el espacio creativo con Franco Valdéz, Paolo Novelli, Emiliano Córdoba, Pablo Álvarez, entre otros artistas. Paralelamente, junto con Marcelo Noriega, publicó cuatro ediciones de la revista "Historietas Santiagueñas", donde se lograron plasmar varios trabajos artísticos. "En una escala quizá pequeña, tratamos de darnos el gusto de ver impresos nuestros trabajos", explica, sobre este apasionado mundo artístico que cada vez encuentra más adeptos en las convenciones que se realizan a menudo en la provincia.

Pero la historieta también puede ser un elemento transformador y comunicador de hechos históricos que por suerte, es utilizado con gran atino. Por eso, el libro "#200 años de historia", publicado recientemente por los historiadores y docentes santiagueños René Galván y Esteban Brizuela, cuenta hechos trascendentales del pasado y la actualidad de la provincia, con las ilustraciones de Roberto Eberlé, siendo la historieta también una herramienta útil para abrir debates reflexivo de cara al Bicentenario de la Autonomía de Santiago del Estero, que se celebrará el 27 de abril de 2020.

Mucho se dice sobre el rol del artista y sus obras… ¿crees que necesariamente debe estar comprometido activamente con la sociedad?

-Creo que no es una obligación. El artista básicamente debe ser alguien sincero y capaz de sacar de sí lo que siente y mientras más se prepare, va a estar en mejores condiciones para transmitir ese sentimiento. Una definición de León Tolstoi sobre el arte y que me llega mucho es cuando dice que el arte "es la trasmisión de un sentimiento". El artista, mientras mejor se prepare en todo sentido, podrá dar a luz mejores metáforas.

Si alguien siente la temática social y política, me parece bien que lo haga, pero no es una obligación. A mí en particular, me conmueve lo político y lo social, y tengo algunos trabajos que apuntan a eso.

¿Buscas una temática en especial para comunicar a través de la historieta?

-Hoy la historieta llega a través de los medios tecnológicos disponibles. Quizá, hoy mis intereses sobre la historieta son un tanto diferentes al que tienen otros jóvenes, con gran talento, por cierto. A mí siempre me gustó como posibilidad de llegar a otro público, pero eso conlleva un cierto riesgo. Trato de hacer siempre algo más personal, más artístico y que salga de lo estándar, y claro está, retratar lo santiagueño. En la gran mayoría de los casos los temas de fondo son los sociales, históricos y políticos, y hablan siempre de Santiago del Estero. La línea que más trato de seguir es la historieta de autor, para que el trabajo busque una impronta más personalizada, con viraje hacia lo artístico, tanto en el dibujo como en el guión. Crear es un acto difícil, por cuanto implica apartarse de un molde prefijado, explorar un mar desconocido. Pero ese es el placer, porque siempre aspiro en ver a la gente, la ciudad, su alrededor y ver qué puedo hacer con eso. Tengo bosquejado por ejemplo, algunas novelas gráficas, que ojalá puedan salir a la luz pronto.

¿Cómo responde el público espectador con tus obras?

-Hay diferentes públicos, por eso es importante saber a qué público llegar. Hay obras que se van a decodificar más fácilmente, igualmente, es cierto que hay públicos que no han tenido la suerte de formarse en el arte, y responden de un modo, así como también hay otras personas que tienen formación artística, con otro tipo de sensibilidad, pero depende mucho de quien lo ve y cómo lo ve. Tampoco en Santiago hay alguien que se especialice en crítica de arte, como ocurre en algunas provincias, y para eso se requiere otras condiciones sociales, económicas, políticas y educativas.

¿Cómo crees que ve hoy la sociedad los trabajos escultóricos y monumentos que hay en la ciudad?

-En los últimos años, ha sido de una de las preguntas que me hice. Hace muchos años esos trabajos eran uno de los medios masivos de comunicación. Las estatuas de los próceres eran vistas como un recurso pedagógico. Un intelectual argentino habla de la pedagogía de las estatuas. Por ejemplo, las figuras de los próceres pulidos, con formas heroicas y proporciones perfectas, decían una manera de contar la historia. Hoy, los monumentos son agredidos, y me parece lamentable (desde lo estético, no desde lo funcional) que se pongan rejas en algunos monumentos. Si voy a pensar en un monumento, tendré en cuenta distintas eventualidades, hacerlo de tal forma que pueda resistir distintos tipos de agresiones que pueda tener, y también está el tema de los monumentos para que duren, (si se hace un objeto con esa vocación) y tomar todas las precauciones técnicas que se requieren.

¿Sientes que en algún punto se puede vincular el arte con la historia?

-En mi caso puedo decir que van de la mano. En más de una ocasión analizamos historietas de temática histórica. Muchas obras de arte sirven para su uso en las clases y con ello poder hablar sobre casos de la dictadura, por ejemplo, o a cualquier otro período histórico ya que, en gran medida el arte es el espejo de cada época. Además, al alumno un objeto artístico le puede llamar más fácilmente la atención, ya que es un ejercicio interesante decodificar metáforas. También, trato de recurrir mucho al dibujo simple en las clases, para despertar el interés y motivar a los alumnos para tratar de contribuir a la comprensión. Además, dibujar mientras dicto la clase, es un recurso facilitador para la comprensión de ciertos temas.