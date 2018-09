El árbol genealógico del pueblo

09/09/2018 -

Quienes se dedican a la genealogía saben de la importancia de los cementerios, los obituarios, las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros documentos que son fuente inagotable de datos para reconstruir los a veces intrincados árboles genealógicos de sus familias, o de personas notables de ciertos lugares. Caminando entre tumbas, lápidas y cruces con Edmundo Gómez, excomisionado municipal de Choya, la experiencia que podría provocar miedo en algunas personas, en realidad deja la sensación de ser un viaje al pasado. Su pasado.

Aquí por ejemplo descansan los restos de Crisanto Gómez, hijo del fundador del pueblo, y los de su hijo Mario Homero Gómez, padre de Edmundo, quien ofició de guía para EL LIBERAL.

La "gomería"

"Creo que Dulcirio Gómez y Eumerio Gómez fueron también de la camada que fundaron el pueblo", recordó Edmundo al pasar por un nicho al que cariñosa, pero no por ello menos jocosamente, le llaman "La Gomería: aquí el que no es Gómez es Gómez", explica en un sinsentido que sólo se usa para ilustrar la gran cantidad de antepasados suyos que hay en este cementerio. En esta sola lápida hay nueve fotos y una decena de nombres con el mismo apellido por ejemplo. Amén de otros Gómez que llegaron a vivir en este poblado a mediados del 1800 y que no eran de la misma familia.

Otros apellidos

Igualmente, son muchos los apellidos que atesoran sus sepulturas: López Cartell (de La Banda), Palacios, Maldonado, Zani, Maturano, Alba, Villalba, Serra, Abraham, Mosca. También hay una lápida de Armandina Gómez de Wiaggio, cuya "cuñada, hermana de su esposo Julio César Viaggio, fue ministra de Educación en la etapa de la dictadura militar".