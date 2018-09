FÚNEBRES | 9 de septiembre de 2018

09/09/2018 -

CONTINO SALTO, MARÍA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. "De los niños es el Reino de los Cielos", Mateo 19.14. La iglesia Evangélica Bautista "Cabildo de Esperanza" acompaña a sus queridos hermanos en Cristo ruega que el Señor les dé la bendición de su consuelo.

FERNÁNDEZ, JOSÉ ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Directivos y personal de Dinámica participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su esposa: Delia, sus hijos: Kuly, Carito y Diego, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Jardin del Sol. Casa de duelo: Pedro L Gallo 340 (S.V.) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, JUAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su hijo Diego Ignacio Gómez, su hija política Teresita Navarro, sus nietos Lara y Juan Ignacio Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JUAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. No hay nada mas duro y difícil de soportar que la pérdida de un ser querido, ante situaciones como estas solo nos queda resignarnos y aceptar la voluntad de Dios. Su hermano Mario, cuñada Rulo, sobrinos Cecilia y flia., Patry y flia., Mariana y flia., y Maxy, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Jardín del sol.

GÓMEZ, JUAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Nos dejas un dolor muy grande viejito, te amamos. Sus nietos Fernando, Augusto, Camilo, Lourdes, Natalia, Juani, Lara y bisnieta Angie, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, JUAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Mi viejito te vas dejándonos un gran dolor, cuídanos y ayúdanos a soportar tu ausencia. Te Amo y vamos a amarte el resto de nuestra vida. Tu bisnieta Angie y tu nieta Natalia. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

GÓMEZ, JUAN BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Señor concedele el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin " Su hermana Leticia, Sara y flias.., sobrinos Rody y flia., Javier y flia., participan con dolor ssu fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 10 en el cementerio Jardin del Sol.

GOROSITO, MARIO RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Su hermana política Uca Trotta de Gorosito, sus sobrinas: Peky e hijos; Corina de Hernández e hijas; sobrinos políticos Viviana Brandán e hijos y Edgar Hernández participamos con inmenso dolor su deceso y rogamos a Dios que lo cobije en sus brazos. Te vamos a extrañar por siempre querido Polito porque has sido una excelente persona. Te despedimos con amor y que descanses en paz. Oraciones en su memoria.

GOROSITO, MARIO RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Polito, tus vecinas y amigas Mary de Abud y Dory Díaz Jugo, te despiden con infinita congoja. Acompañamos a su esposa Elena y sus hijos. Pedimos oraciones en su memoria.

LUNA, VICTORIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Sus hijos Dinas, Renato, David, Teresa, Lucía, Lorena, Lucrecia, Nanci, Mónica, h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares. art. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Parque de la Paz, casa de duelo Pje. Alvear 400, Bº 8 de Abril. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MARTÍNEZ, JOAQUÍN GUILLERMO Dr. (q.e.p.d.) Falleció en San Fco- Córdoba el 2/9/18|. Cdor. Manuel Héctor Alvarez y Dra. Delia Raab de Alvarez participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Gonzalo Martinez y lo acompañan ante irreparable pérdida.

OLIVERA DOUGLAS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Sus hijos Douglas y Marcela, tus nietos Douglas, Pablo, Federico, Belen, Gonzalo, Iris y Andrea, tus bisnietos Delfina y Augusto y tu amigo Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

OLIVERA DOUGLAS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Personal de la Escuela de Capacitación Laboral y Formación Profesional Nº 16, participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero Robert. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA DOUGLAS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Ángel Storniolo y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Douglas. Elevan oraciones en su memoria. y resignación para la familia.

OLIVERA DOUGLAS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Amigos de sus hijos Roberto y Matilde, participan su fallecimiento y los acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Liliana y Graciela Azar.

OLIVERA DOUGLAS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. A ti Señor levanto mi alma, Dios mío en tí confió ". Los amigos de tu hijo Roberto; Pablo, Gabriel, Ruben, Pedro y Gaby, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA DOUGLAS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su amiga Traya Salomón participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Elena por la irreparable pérdida de su esposo y a sus hijos con sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PAZ, WALTER JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Vecinos de su padre Abel Paz, de calle 3 del Bº Ejercito Argentino: Orlando Juan Gorosito y flia.; Norma Castillo; Ángel Antonio Rampulla flia.; Juan Filanzoni y flia.; Roberto Fernández y flia.; Ricardo Teves y Sra. y Paola Ortiz y flia. acompañan en su dolor y ruegan una oración en su memoria.

PAZ, WALTER JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. AMET Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica participa el fallecimiento del S. Abel Paz, hermano de su secretaria Técnica Prof. Lorena Paz.

SAYAVEDRA, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Sus padres Miguel Ángel Sayavedra, Liliana del Valle Ferreyra, sus hermanos Juan, Miguel, Tomás, Lautaro y demás familiares part. el fallecimiento y sus restos serán inhum. en el cement. de Tipiro a las 9 hs., casa de duelo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SERRANO, OVIDIO ROGER (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su esposa Maria, hijos Rolando, Carlos Griselda, Elisabeth, Miguel, y Sebastián, y nietos, participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio de Sta. Maria. Serv.. Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su esposa Rodríguez Norma, sus hijos Roli y Elida, su Nieta Máxima, sus hermanos Luis y Ricardo, sus Cuñadas Pocha y Marta, sus sobrinas, Mariana, Cecilia, Fiorela y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su esposa Norma y su hija Elida participan con profundo dolor de su fallecimiento.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Sus hermanos Luis y Ricardo Tarchini y sus sobrinos Emilio, Enzo, Ana , Ricardo, Agustin y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su esposa Norma e hija Elida.

TARCHINI, HÉCTOR HUGO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Luisa Bilotti, Betty Paz, Vicky de Lettari, acompañan a su amiga Susana por la partida de su Sra. madre a quien le diera tanto amor y cuidado. Ruegan oraciones.

VÁZQUEZ DE NAVARRO, TERESITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/18|. Rolando Álvarez, su esposa e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Sus hijos: Cecilia, Lucas, Rocío, Carlitos, hijos Pol. y nietos: Ángel, Juan Pablo, Gabriel, Zaira y Agustin, part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJOS.

ACOSTA, CARLOS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Su prima hermana Marta Alicia Acosta, su esposo José Merletti participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLARDO, RUBÉN DURVAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/18|. Su esposa Graciela Tevez, sus hijos Fernando, Rolando, Ángeles, hijos pol. Lorena, Lilian, Jorge; sus nietos Elías, Guadalupe, Amir part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. de Villa Figueroa. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, VALERIO ELVINO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Descansa en los brazos del Señor, te veremos en la mañana gloriosa, te amamos. Su esposa Mercedes, sus hijas Elena, Susy, Marcela y Patry, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados en la iglesia Evangélica de Villa Inés.

CUENCA, VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Su esposa Ávila María Matilde, sus hijos Esteban David, Rosana, Julio, Liliana y Juan José, h pol Zanini Marianela, su nieto Francisco Cuenca Zanini y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Robles. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162-TEL. 4219787 .

CUENCA, VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/18|. Directivos y personal de Dinámica participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Migui: La familia que formaste con tanto amor no te olvida! Tu esposa Pelusa y tus hijas María E. y María M y familia nos uniremos en oración en la misa de hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para rogar por su eterno descanso.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hijo mío, hace veintisiete meses que te fuiste y aún siento mucha tristeza en mi corazón, le pido a Dios que me de fortaleza para salir adelante sin ti, quizás has desaparecido físicamente, pero nunca de mi corazón fuiste y serás mi mayor tesoro. Sé que a donde estés gozas de alegría, mientras aquí en la tierra te echamos muchísimo de menos. Que dios te tenga en la gloria y nuca dejes de brillar porque eso me pone bien cuando yo estoy mal. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus padres Nora y Juan Carlos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santo Cristo Bº Mosconi.

JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas y Valentín; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys y Carlos y demás fliares. invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Nuestra Sra. de Lourdes La Banda, con motivo de cumplirse 4 años de su partida la Casa del Señor.