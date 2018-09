Old Lions dio vuelta un juego increíble y celebró

Fotos CORAZÓN El elenco santiagueño caía en la primera parte, pero en el complemento sacó a relucir su garra para vencer a un duro rival

Con un enorme temple y convicción, Old Lions dio vuelta un partido que tenía muy cuesta arriba y derrotó por 29 a 27 al Jockey Club de Salta con un penal convertido por Luis Ibarra en la jugada final del encuentro.

Old Lions perdía 27 a 7 al término del primer tiempo ante un rival que desplegó en esos 40 minutos un rugby de alto vuelo. La historia parecía muy complicada, pero el León lo logró. Primero descontó con un try de Leiva. Sobre los 19, una patada del apertura salteño fue bloqueada por Barboni que se lanzó para apoyar un nuevo try que dejaba el partido 21/27. En medio de un juego emotivo, el local fue hasta que cuando faltaban 5 minutos Iturbe perforó el ingoal salteño para dejar en los pies de Villalba la posibilidad del triunfo. Sin embargo el apertura falló. Cuando la ilusión moría llegó el penal con el que esta vez Ibarra decretó la notable victoria del León.

Mientras tanto por la Zona Promoción, Lawn Tennis obtuvo una victoria ante el Jockey de Tucumán 36 a 34 y se volvió a meter en la pelea.

Hoy Santiago Rugby visita a Coipu en la ciudad de Famaillá, Tucumán.