Buena labor de Deck en el triunfo de Real Madrid

Fotos SELFIE. Tras el partido, Sergio Llull subió a su cuenta en Twitter una imagen en la que está acompañado por Klemen Prepelic y Gabriel Deck.

09/09/2018 -

El santiagueño Gabriel Deck cumplió una buena labor en la victoria de su equipo, Real Madrid, ante San Pablo Burgos por 98 a 85, en un partido amistoso de pretemporada.

"Tortuga" no integró la formación inicial, pero terminó jugando 23 minutos, en los que convirtió 12 puntos (6 de 8 en dobles y 0 de 1 en triples), capturó 5 rebotes y entregó 2 asistencias.

Al término del encuentro, el alero santiagueño declaró: "Este partido suma mucho para nuestra pretemporada. Ahora toca descansar y pensar ya en el que viene que será igual de duro. Hay que seguir este camino y entrenar duro".

Deck se mostró conforme con su rendimiento. "Me he encontrado bien, con buenas sensaciones en un partido que sirve de preparación. Estoy contento también por este primer partido. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera posible y estoy muy bien", opinó.

Por su parte, el cordobés Facundo Campazzo integró la formación inicial y terminó con 7 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes.