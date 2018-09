Fotos "Me gustaría jugar contra un equipo argentino"

Mario Barcia volvió al pago con la satisfacción de estar en el mejor año de su carrera deportiva. Ganó la Champions League de Oceanía con su equipo: el Team Wellington. Fue elegido como el mejor futbolista de Nueva Zelanda. Y en diciembre jugará el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista santiagueño llegó en el 2014 a Nueva Zelanda y tras jugar en dos equipos del ascenso (Island Bay United y Hawke Bay United), se incorporó en el 2015 al Team Wellington. "El premio ha sido una satisfacción muy importante. Es el fruto a todo el sacrificio que uno viene haciendo desde hace varios años y que se dio ahora, después de haber ganado la Champions League de Oceanía. Eso nos permite jugar el Mundial de Clubes en diciembre. La verdad que se ha cerrado una temporada muy linda, ganamos la final y tuve la posibilidad de convertir un gol", comentó en visita a la Redacción de EL LIBERAL. En Nueva Zelanda su vida dio un giro de 180 grados. "Es el primer mundo para ser sincero, es otro nivel de vida. Pero me ha costado mucho la adaptación con el tema del lenguaje y la diferencia horaria. La vida allá es muy distinta, es muy ordenada. Me ha llevado un año y medio la adaptación, más que nada por el tema del lenguaje. Hoy en día al inglés lo hablo muy bien y eso me da la posibilidad de manejarme con más fluidez. Es un país con cero violencia, cero inseguridad. No existe el tema de la inflación. Se vive mucho más tranquilo", comentó. Pese a la distancia, Mario está al tanto de lo que ocurre en el país y en la provincia: "Siempre estoy en contacto con mi familia y con mis amigos. La verdad que duele. Me preocupa mucho porque la situación del país está cada vez peor y uno aquí tiene familia. Estoy siempre leyendo y viendo cómo sigue todo. He vuelto después de tres años y la verdad que ha sido un golpe duro encontrar el país de esta manera". -¿Qué lugar ocupa el fútbol en la vida de los neozelandeses? -El deporte número uno en Nueva Zelanda es el rugby, pero el fútbol está en un segundo lugar y está creciendo mucho. Hoy en día hay muchos chicos que están involucrados con el fútbol. Nosotros también. Ganar este torneo es algo muy importante para el país y muchos chicos se siguen sumando. A las nuevas generaciones se le viene inculcando el fútbol. -¿Cómo fue tu paso por Independiente? -No he tenido la posibilidad de debutar en Primera, pero sí pude jugar algunos partidos en Reserva y en Cuarta División. Fue increíble. La mayoría de los que estaban en esas categorías hoy están en Primera como Mancuello, Diego Rodríguez, Diego Churín, Velázquez, Vittor. Era una linda camada de jugadores. -¿Por qué decidiste irte? -En Independiente no tenía muchos minutos. En mi posición estaban Vittor y Cisneros, otro chico que también llegó a Primera, y la verdad que no tenía muchas posibilidades como 5. Ahí tomé la decisión de venir por Central Córdoba. -¿Fue difícil tomar la decisión de irte a Nueva Zelanda? -Me fui con mucha incertidumbre. No sabía qué me iba a esperar. Nosotros mucho de Nueva Zelanda no sabíamos. Hoy en día sí, por las redes sociales y porque es uno de los mejores países para vivir. Pero en aquel entonces mucho no se sabía. Me encontré con un país hermoso. Llevo cuatro años y me gustaría instalarme allá. Si no sale algo muy importante en el fútbol que cambie rotundamente mi carrera, posiblemente me quede allá. -¿Cómo se vivió el título en la Champions League de Oceanía? -Nosotros habíamos perdido las últimas dos finales contra el Auckland City, en el que estaba Emiliano Tadé, que ahora se fue a Sudáfrica. Y ahora tuvimos la posibilidad de ganar. Es algo que veníamos buscando desde hace tres años y se ha dado. La ciudad está convulsionada con esto. Ahora hay mucho más apoyo de sponsors en el club. -¿Qué expectativas tienes de cara al Mundial de Clubes? -Vamos a enfrentarnos con el campeón de Qatar y pasando ese partido, jugaríamos con el campeón de África. Y después, con el campeón de la Libertadores. Me gustaría jugar contra un equipo argentino. Soy hincha de Newell’s y no me cambia mucho que sea Boca, River o Independiente, pero me gustaría jugar contra un equipo argentino". -¿Qué te genera ver a Central Córdoba y a Mitre en la B Nacional? -Mu c h a s a t i s f a c c i ó n . E s mu y l i n d o v e r q u e l a provincia tiene a los dos más grandes en la segunda división y calculo que en un par de años, uno de los dos va a llegar a Primera. También he escuchado del estadio único, que va a ser muy importante para que la provincia siga creciendo. -¿Un sueño por cumplir? -Jugar en la Primera División en Argentina. Claro que me gustaría ir a Europa, pero también quisiera volver a Argentina para jugar en Primera.