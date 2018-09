Maradona llegó a Sinaloa y causó una revolución

Fotos RECIBIMIENTO. Los mexicanos le dieron una cálida bienvenida a Maradona, que asumirá mañana como nuevo DT de Dorados de Culiacán.

09/09/2018 -

Diego Armando Maradona arribó ayer por la tarde a Sinaloa, donde comenzará un nuevo ciclo como entrenador del club Dorados de México, y causó una verdadera revolución en el aeropuerto internacional de Culiacán.

"Llegó el jefe", anunció en sus redes sociales el club conocido como "Gran Pez", que juega en el Ascenso mexicano y donde se desempeña el futbolista santiagueño Facundo Juárez (con pasado en Unión Santiago y Mitre) y otros tres jugadores argentinos: Gaspar Servio, Luis Jerez Silva y Jorge Córdoba. "Lo primero que les voy a decir, es que el proyecto es subir a Primera División, pero no se sube sin sacrificio. Con sacrificio se puede todo", afirmó quien para asumir este compromiso no resignará su posición como presidente honorario de Dynamo Brest, de Bielorrusia.

Además el "Diez" aseguró: "El fútbol mexicano es muy lindo. Me encantó siempre. A romperla, pero sobre todo que los muchachos estén decididos".

"Me motiva en el aeropuerto la calidad de gente que hay, respetuosa, y esto me hace feliz", completó Maradona, quien no dirige desde abril de este año, cuando renunció al Al Fujairah tras perder el ascenso a la máxima categoría de Emiratos Arabes.

Los Dorados han tenido un difícil inicio en el Apertura 2018 en el que suman tres empates, tres derrotas y tres puntos con los que aparecen en el 13º lugar con apenas un par de goles anotados y siete recibidos.

Además de tratar de hilvanar una racha ganadora en la liga y buscar el pase a la liguilla de los ocho mejores, Maradona también tendrá el reto de que Los Dorados sean protagonistas en la Copa Mx en la que el conjunto de Sinaloa está asegurado en los octavos de final.