Brancatelli se victimizó tras ser denunciado

09/09/2018 -

El periodista K Diego Brancatelli aseguró que está dispuesto a ir preso por ‘defender al pueblo’, y sostuvo que la denuncia que le hicieron a él y a Luis D’Elia y Víctor Hugo Morales por anunciar que algunos bancos no tendrían dólares para darles a sus clientes "es una persecución y un intento de acallar voces".

"Me acusan de traición a la patria, pero si voy preso por defender al pueblo y a la gente, iré. No tengo miedo y no me voy a callar", dijo Brancatelli.

Intentó defender ese tuit en el que contó que ‘una conocida’ le dijo que el banco en el que trabajaba no iba a tener dólares ‘para vender ni retirar’, y redobló la apuesta al señalar que no escribió ‘nada grave ni nada que no sucedió. De hecho, Agustín D’Attellis, un economista, fue a un Santander de Núñez y no había. Pasó mucho’, insistió, aunque borró la publicación.