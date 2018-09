Moyano: "Si no hay otro candidato, tendrá que ser Cristina Kirchner"

Fotos POSTURA. Moyano se refirió a las elecciones 2019.

El líder de Camioneros, Hugo Moyano postuló a la ex presidenta como alternativa a Mauricio Macri en las elecciones de 2019.

"Si aparece alguien que pueda llevar adelante políticas que terminen con el hambre, con las necesidades, con la falta de trabajo, bienvenido, sea quien sea. Si no hay otro (candidato dentro del peronismo), tendrá que ser ella si está en condiciones", afirmó en una entrevista con radio Mitre.

Aclaró que esto no significa "que yo salga a gritar ‘Cristina presidenta’, porque esto no es así".

Respecto de su encuentro con Cristina el mes pasado, el sindicalista remarcó: "En todo este esfuerzo para reunir al peronismo, yo me reuní con gente que hace muchos años que estábamos distanciados, vale la pena hacerlo".

Por otro lado, Moyano se refirió a su frase ante intendentes sobre las supuestas intenciones de Macri de "rajarse". "Es lo que me transmitieron algunas personas cerca del Gobierno. Me dijeron que la mitad se quiere rajar y la otra tiene un susto bárbaro por lo que está pasando. Y particularmente Macri se quiere rajar", sostuvo, pero recalcó que no se trata de una declaración golpista. "Es solo una expresión. Todos queremos que termine el mandato", dijo.

El sindicalista relativizó las múltiples denuncias en su contra por supuestos manejos irregulares tanto en Camioneros. "Si todas las cosas que dicen de mí fueran ciertas, ¿no estaría abajo de la cama como están muchos dirigentes, cagados? Si yo estuviera preocupado por las causas, me estaría arrastrando como una víbora. ¿Y alguna vez me vio arrastrándome ante el Gobierno de turno? Nunca", lanzó.