Ledesma dijo que el scrum debe mejorar

09/09/2018 -

Se hicieron cosas buenas y cosas malas, pero el head coach de la selección argentina eligió hacer hincapié en los errores propios.

El entrenador de Los Pumas, Mario Ledesma, reconoció ayer que su equipo debe "mejorar en el scrum", después de la derrotra 46-24 ante los All Blacks, en Nelson, por la tercera fecha del Rugby Championship.

"Creo que tuvimos oportunidades. Si hubiésemos anotado en el primer tiempo los dos tries que se nos escaparon por poquito, seguramente otro hubiese sido el desarrollo posterior", comentó el entrenador.

Y en este sentido, Ledesma agregó:

"Tenemos que mejorar en el scrum. No tenemos pelotas de calidad y eso es un tema a resolver. Hay que seguir desarrollando jugadores, hay que seguir trabajando. Se generaron muchas posibilidades de try y metimos tres. Pero, no fuimos contundentes en el tackle uno versus uno, erramos mucho allí. Eso, los penales en contra y el scrum son cosas para mejorar", cerró ayer Mario Ledesma.