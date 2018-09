Del Potro no pudo con la solidez de Djokovic que gritó campeón

Hoy 20:50 -

Novak Djokovic venció este domingo a Juan Martín del Potro, y se quedó con el US Open 2018, el último Grand Slam del año. El serbio, ganó por 6-3, 7-6 y 6-3 en tres horas y 20 minutos.

El encuentro comenzó con ambos intentando imponer su juego. La Torre de Tandil se hacía fuerte desde su saque y su derecha, pero el serbio contestaba todas las pelotas y siempre obligaba a jugar una más al argentino. En el octavo game del primer set, Djokovic quebró y ganó luego su saque para llevarse 6-3 el parcial.

En la segunda manga, la imagen del tandilense mejoró y parecía que emparejaba las cosas pero el serbio sacó a relucir lo mejor de su repertorio y se quedó, en un disputado tie break, con una ventaja de dos sets a cero.

En el tercero, el ex número uno del mundo quebró de entrada y parecía que se lo llevaba, pero nuevamente apareció el carácter de Delpo que no se entregó y recuperó el quiebre. Sin embargo, no aguantó el ritmo y del otro lado tuvo una muralla que neutralizó cada uno de sus potentes remates y que pegó cada vez que tuvo la oportunidad para llevarse el set por 6-3 y el partido.

El juego casi perfecto de Novak Djokovic, fue mucho para un Del Potro que tuvo dos semanas excepcionales y que lamentablemente no pudo coronar con el título en el torneo que más le gusta, según declaró.

A partir de mañana, el argentino ocupará el cuarto lugar del ranking y el serbio retornará al número tres, en un año que se cierra mejor de lo que comenzó y habiendo dejado atrás una lesión que lo alejó varios meses del circuito.