CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de septiembre de 2018
Por El Liberal
10/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.05 KARA PARA ASK
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIA DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. RED STAR
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 IRONSPORT
CANAL4
8.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
01.00 EL LOBO DE WALL STREET
04.36 BATMAN. MALA SANGRE
06.07 UN EQUIPO INCOMPARABLE
07.41 EL SECRETO DE ADALINE
09.53 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA
11.40 NUNCA ES TARDE PARA AMAR
13.50 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
16.06 THE DUFF
17.59 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA
19.46 LA DAMA DE ORO
21.46 EL SECRETO DE ADALINE
TNT
03.57 REPO MEN. LOS RECOLECTORES
05.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.38 UN PAPÁ GENIAL
09.25 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
11.27 EL KARATE KID. PARTE 3
13.37 EL SUPERAGENTE 86
15.47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA
17.59 INTENSA MENTE
19.53 LA PROPUESTA
22.00 FURIA DE TITANES
23.55 REPO MEN. LOS RECOLECTORES
TCM
00.20 SE PRESUME INOCENTE
02.39 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES PARTE II
04.13 MUERTE SÚBITA
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.00 LA NIÑERA
09.25 LA NIÑERA
09.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
11.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.28 LA NIÑERA
11.53 LA NIÑERA
12.18 DAÑO COLATERAL
14.18 INFIERNO BAJO TIERRA
16.15 EPIDEMIA
18.38 DETECTIVE POR ERROR
20.12 D-TOX
22.00 MUERTE SÚBITA
SPACE
00.41 UN DÍA DIFÍCIL
02.51 SIN MIEDO A LA MUERTE
04.31 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 LA CLASE DEL ‘92
06.12 LA PANDILLA SALVAJE
09.04 FLASHPOINT
10.27 CORAZÓN DE CABALLERO
13.03 FIREWALL
15.08 EL PODER DEL TALISMÁN
16.58 CHAPPIE
19.19 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 GODZILLA
A DÓNDE IR
ADATISE (LIBERTAD Nº 175)
EL VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS 22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL NOFAL.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* ESTE SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
* EL JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
ESTE VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO
DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA al 12/09 19:30 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)
00:30 (Subt) 00:40 (Subt)
YANKA Y EL ESPÍRITU DEL
VOLCÁN (2D)
AVENTURA (ATP)
14:10 (Cast) 16:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:30 (Cast) 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
20:05 (Cast) 22:30 (Subt) 00:55
(Subt)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
19:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40
(Cast)
EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS) HASTA
EL 12/09 18:00
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
20:10 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50
(Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-
22:30- 23:30
SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL
JUEVES)
TODOS LOS SABEN 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20- 22:10
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:15
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150.
Jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada general: $160.
Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.