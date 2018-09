CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de septiembre de 2018

10/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.05 KARA PARA ASK

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIA DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. RED STAR

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 IRONSPORT





CANAL4

8.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA





PELÍCULAS

CINEMAX

01.00 EL LOBO DE WALL STREET

04.36 BATMAN. MALA SANGRE

06.07 UN EQUIPO INCOMPARABLE

07.41 EL SECRETO DE ADALINE

09.53 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

11.40 NUNCA ES TARDE PARA AMAR

13.50 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

16.06 THE DUFF

17.59 LA NUEVA CENICIENTA. SI EL ZAPATO TE QUEDA

19.46 LA DAMA DE ORO

21.46 EL SECRETO DE ADALINE





TNT

03.57 REPO MEN. LOS RECOLECTORES

05.46 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.38 UN PAPÁ GENIAL

09.25 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

11.27 EL KARATE KID. PARTE 3

13.37 EL SUPERAGENTE 86

15.47 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

17.59 INTENSA MENTE

19.53 LA PROPUESTA

22.00 FURIA DE TITANES

23.55 REPO MEN. LOS RECOLECTORES





TCM

00.20 SE PRESUME INOCENTE

02.39 EL REGRESO DE LOS MUERTOS VIVIENTES PARTE II

04.13 MUERTE SÚBITA

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.32 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.00 LA NIÑERA

09.25 LA NIÑERA

09.49 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

11.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.28 LA NIÑERA

11.53 LA NIÑERA

12.18 DAÑO COLATERAL

14.18 INFIERNO BAJO TIERRA

16.15 EPIDEMIA

18.38 DETECTIVE POR ERROR

20.12 D-TOX

22.00 MUERTE SÚBITA





SPACE

00.41 UN DÍA DIFÍCIL

02.51 SIN MIEDO A LA MUERTE

04.31 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 LA CLASE DEL ‘92

06.12 LA PANDILLA SALVAJE

09.04 FLASHPOINT

10.27 CORAZÓN DE CABALLERO

13.03 FIREWALL

15.08 EL PODER DEL TALISMÁN

16.58 CHAPPIE

19.19 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 GODZILLA





A DÓNDE IR

ADATISE (LIBERTAD Nº 175)

EL VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS 22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL NOFAL.





TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* ESTE SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

* EL JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

ESTE VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO

DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.





MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA al 12/09 19:30 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)

00:30 (Subt) 00:40 (Subt)

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL

VOLCÁN (2D)

AVENTURA (ATP)

14:10 (Cast) 16:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:30 (Cast) 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

20:05 (Cast) 22:30 (Subt) 00:55

(Subt)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

19:00 (Cast) 22:00 (Cast) 00:40

(Cast)

EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS) HASTA

EL 12/09 18:00

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

20:10 (Cast) 22:30 (Cast) 00:50

(Cast)





HÍPER LIBERTAD

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-

22:30- 23:30

SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL

JUEVES)

TODOS LOS SABEN 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20- 22:10

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:15

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00





PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150.

Jubilados, docentes y estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada general: $160.

Jubilados, docentes y estudiantes: $95 todos los días.