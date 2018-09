"El cariño de la gente vale como una copa"

Fotos SALUDO. Djokovic se fue hasta la silla de Del Potro para consolarlo por la derrota. Dos grandes que dieron un gran espectáculo.

Se llevó una enorme ovación, pero su tristeza era notoria. Aún así, agradeció tamaña muestra de afecto. Con los ojos llenos de lágrimas aún, tras su derrota fresca frente a Novak Djokovic en la final del US Open, Juan Martín Del Potro felicitó a su rival y le dejó a un mensaje al público que tanto lo bancó.

"No es fácil hablar ahora", arrancó Delpo. Y cuando le preguntaron por el cariño del público, contestó: "Yo también los amo; estoy feliz de haber jugado la final ante un ídolo magnífico". Respecto del ganador de la final, dijo que "es uno de mis grandes amigos, y si hay un jugador que me gustaría ver ganar títulos es a él; estoy feliz por Novak y su equipo".

"Nunca me di por vencido en los momentos más difíciles en mi vida. Luché contra mis lesiones y después de nueve años, llegar a una final nuevamente es increíble", continuó.

Después llegó el turno de los agradecimientos. "En primer lugar a mi equipo. A mis amigos, a toda la gente que me apoyó y a toda la Argentina, que sentí la energía", destacó el de Tandil.

Y concluyó: "A veces uno puede ganar o perder el torneo, pero el amor de la gente vale lo mismo que una copa y esa ya la tengo". "Hoy me llevo el amor de todos ustedes", aseguró el tandilense, tras la premiación.

De todas maneras, en la conferencia de prensa posterior al partido Del Potro no dudó en mostrar toda su frustración. Con la decepción marcada en el rostro, cuando le preguntaron si no llegó el momento de plantearse objetivos concretos de resultados, más allá de que suele remarcar que su gran felicidad es jugar al tenis, disparó su decepción: "No, hoy no me contenta el tenis. Hoy estoy triste", resumió, aunque seguramente más adelante pueda valorar mejor todo lo que logró en estas dos semanas.