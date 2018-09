Mauro Valiente, el juvenil que tuvo una tarde soñada

10/09/2018 -

Es producto de la cantera del "Matador" y ayer no defraudó. Mauro Valiente tuvo un debut soñado en Talleres nada menos que ante River.

Con apenas 18 años, el jugador oriundo de la localidad cordobesa de Luque marcó el tercer gol del equipo albiazul en una jugada que él comenzó con un caño y que, tras una devolución, coronó en la red.

"Un amigo hincha de la T, que me traía siempre a la cancha, consiguió una prueba y me trajo. Vine dos semanas hasta que me dijeron que había quedado. Viajé seis meses hasta que me vine a la pensión. Esto es un sueño", dijo.