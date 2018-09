Fotos Los 0km más económicos de varias marcas ya cuestan más de $400 mil

10/09/2018 -

Los modelos más económicos de por lo menos media docena de marcas de automóviles, tras el incremento que tuvieron en este mes, ya superaron el valor de $400 mil, un alza que se agudizó tras la devaluación de casi el 30% ocurrida durante el mes de agosto.

El aumento de precio que tuvieron a lo largo de este año los 0km, se produce en un escenario de una fuerte devaluación que alcanzó en el acumulado del año un 100% con respecto del dólar. A su vez, sucede en un contexto inflacionario que aún no termina de estabilizarse y que, para algunos economistas, cerrará este año con un alza de precios a nivel general superior al 40%.

Hasta el mes de agosto, los patentamientos de vehículos 0km en Santiago del Estero registraron 890 unidades. Esa cantidad, comparada contra igual mes de 2017, en el que se anotaron 1.147, establece una caída de 257 unidades en la marca interanual. Esto es una baja del 28%. Es el segundo mes con caída interanual en las ventas.

Menos ventas y más precio

En este marco, la mayoría de las terminales continuaron ajustando los valores de sus unidades.

Por ejemplo una de estas marcas fue la alemana VW que según la tabla de precios publicada por la terminal, en la primera semana de agosto pasado uno de sus autos más pequeños, el Up Take Up 5 puertas MY 18 tenía una cotización de $339.521 sin incluir los gastos de flete y patentamiento. Ese mismo vehículo en la primera semana de este mes, alcanzó un valor de $418.600.

Otras marcas también registraron un ajuste en los precios de sus modelos. En el caso de la americana Ford, uno de sus modelos más económico como el Ka+ de 4puertas, alcanzó un valor de $401.400 según los valores que muestra la terminal. A principios de agosto, este modelo rondaba los $340.000 también excluyendo los gastos de flete y de patentamiento.

A su vez, otra marca como Toyota también mostró un reajuste en sus valores. En este caso, el modelo de entrada a la marca, el Etios X6M THB, tenía un costo de $357.600, pero al inicio de este mes, ese mismo modelo alcanzó un valor de $373.700. El incremento, en este caso fue del 4,5% por encima de la inflación de 4,1% que señalaron algunas consultoras privadas.

En tanto, otra marca como Chevrolet, también corrigió el precio de sus vehículos. El modelo Onix Joy versión LS, mostraba un valor sugerido por la fábrica de $352.900, sin incluir flete ni patentamiento en agosto. Pero, este mes, su precio exhibido por la fábrica alcanzó los $424.900. Sin embargo, la concesionaria local lanzó una agresiva promoción con una bonificación de $87.500 que deja el valor de solo 3 unidades de este modelo en $319.000 en una oferta puntual que llega hasta el 15 de septiembre.

No obstante para las demás unidades por fuera de estas 3 puntuales para las que rige esta bonificación, el precio es el oficial sugerido por fábrica que se expone en su página web.