Escándalo: Jean Pierre Noher acusó de "nazi" a Bergman en la cara

Fotos ENOJO. "Inadmisible, vergonzoso y realmente ofensivo", calificó el rabino los dichos del actor.

10/09/2018 -

Un fuerte cruce se desató entre el actor kirchnerista Jean Pierre Noher y el rabino Sergio Bergman. Noher acusó de "nazi" al secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por sus críticas al kirchnerismo, lo que le valió la condena del religioso.

El incidente se produjo en el programa de Mauro Viale (América TV) cuando el conductor entrevistaba al funcionario. Fue entonces cuando el actor Jean Pierre Noher interrumpió y se dirigió a Bergman: "A mí me parece que vas a coincidir conmigo que lo que están haciendo con lo que vos decís; cuando vos decís grupo y encasillás, y cuando hablan de los K; es lo mismo que hacía el nazismo".

Y agregó: "Exactamente lo mismo que hacía el nazismo, todos los días levantarse a la mañana y acusar a un judío de ladrón, de violador, de corrupto. Eso es lo que hizo el nazismo, desde que Hitler lo escribió hasta que murieron 6 millones. Eso es exactamente lo que estás haciendo vos, como rabino, señalando con el dedo al grupo y a un montón de gente metiendo a todo el mundo en la bolsa. Eso es lo que están haciendo, lo hacen todos los días en los medios que tienen a favor y me parece que a esta altura ya no da, ya no da", subrayó en tono exaltado.

"¡Me da vergüenza, me da vergüenza, como judío me da vergüenza!", añadió el actor mientras se iba haciendo más fuerte la discusión, aunque no dejaba que el rabino le contestase.

Cuando pudo tomar la palabra, Bergman le cuestionó a Jean Pierre Noher: "Comparar con el nazismo cualquier cosa que trivializás. Poner a Hitler como marco de referencia; sos un irrespetuoso de seis millones de víctimas que querés utilizar para discutir conmigo política argentina".