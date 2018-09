"Lo podíamos haber ganado"

10/09/2018 -

El entrenador de Vélez, Germán Montenegro, habló ayer después del empate ante Güemes y pese al resultado, dijo que estuvieron muy cerca de haberse llevado un triunfo de la "Isla".

"Fue un partido muy parejo. Fuimos superiores en determinados momentos. En el primer tiempo, teníamos para ponernos 2 a 0 y nos empatan. Después lo pudimos liquidar y no lo hicimos. Pero estas son las cosas que tiene el fútbol. No voy a hablar después ni a favor ni en contra del árbitro. Nosotros nos podemos equivocar. Creo que lo pudimos haber ganado y encarar la revancha con un resultado favorable para nosotros. Fue un partido muy lindo para ver y jugar"., declaró, en diálogo con EL LIBERAL.

"Ellos tienen buenos jugadores. Sus individualidades pueden complicar a cualquiera. Nosotros tuvimos la pelota y bien. Llegamos con buenas jugadas. Arrancamos excelente y lo teníamos controlado. Nos encontraron mal parados y nos empatan, después nos costó volver al mismo nivel. Antes del segundo gol también creamos situaciones, pegamos un tiro en el palo y marcamos el gol. Estábamos bien y vino esa jugada del penal que nos termina costando el empate. Hay que seguir trabajando, quedan dos semanas para hacerlo y esperemos llegar en las mejores condiciones para la revancha" agregó Montenegro.

Por último, Montenegro dijo: "Me voy un poco enojado por las bajas, pero son cosas del fútbol. No tenemos demasiado recambio y por eso no es bueno que las expulsiones hayan sucedido. Ellos también tendrán bajas y encararemos la revancha con los mejores once que podamos. Nosotros hicimos un campañón en la fase regular. De once partidos ganamos diez y perdimos uno, pero esto es otra historia. Esto es otro campeonato, pero estamos bien. Hicimos un buen partido".