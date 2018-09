Fotos Los últimos avances en implantes de retina

10/09/2018 -

Un equipo científico de EE.UU. ha creado un dispositivo con células madre embrionarias humanas para tratar la degeneración macular asociada a la edad. El tejido artificial, probado con cuatro personas que sufrían la enfermedad en fase avanzada, detuvo la pérdida de visión. Uno de los pacientes logró leer 17 letras más que antes de la cirugía. Un nuevo implante de retina, desarrollado por investigadores de la Universidad del Sur de California, ha demostrado su eficacia en un estudio experimental con personas que sufrían pérdida de visión por la degeneración macular asociada a la edad, un trastorno progresivo que en la actualidad no tiene terapia posible en fases avanzadas y que afecta al 10%-20% de los mayores de 65 años en todo el mundo. Actualmente no existe ningún tratamiento para las fases avanzadas de esta enfermedad que ocasiona una ceguera progresiva. Los resultados del estudio abren una nueva expectativa para los pacientes que sufren este tipo de enfermedades oculares. En los últimos años, varios grupos de investigadores estudian diferentes vías para el abordaje de este problema, que afecta a la agudeza visual necesaria para realizar actividades como la lectura, la conducción o la costura. Amir Kashani es un investigador experto en enfermedades de retina de la universidad estadounidense y autor principal del trabajo, con este método, el implante está compuesto por células del epitelio pigmentario de la retina (EPR), derivadas de células madre embrionarias humanas, dispuestas como una capa de células individuales sobre un sustrato sintético. Las células EPR son las que detectan la luz y están gravemente dañadas en las personas que padecen degeneración macular avanzada. Al reemplazar quirúrgicamente esa zona con el implante, creemos que será posible prevenir una mayor pérdida de visión o incluso restaurarla en algún grado. Obviamente que esta práctica experimental en Estados Unidos crea una serie de expectativas para los pacientes de América toda y de nuestro país en particular. El dispositivo, que ya había sido ensayado en ratones, se ha probado con cuatro personas que tenían la enfermedad en etapa avanzada. Se insertó en los ojos de los pacientes mediante una operación quirúrgica que duró varias horas. Después se monitorió su visión durante períodos que fueron de cuatro meses a un año. Integrado con éxito en el tejido Las imágenes del postoperatorio revelaron que las células madre de los implantes se integraron con éxito con el tejido, y las retinas mostraron cambios anatómicos que revelaban la reaparición del epitelio pigmentario. El objetivo del estudio era demostrar la seguridad del implante y de la cirugía. Esta intervención se realizó con voluntarios que tenían muy pocas posibilidades de recuperar la visión, sin embargo, uno de ellos mejoró bastante y pudo leer 17 letras más que antes de la colocación del dispositivo, otros, también mostraron ciertos signos de mejora de la función visual. En un futuro no muy lejano se evaluará la eficacia del tratamiento con más personas que tengan un grado de la enfermedad menos grave y, por ello, más potencial de recuperación visual. Sin dudas, los resultados son alentadores y éste es un gran paso para los pacientes que sufren degeneración macular. Desde la Sociedad Santiagueña de Oftalmología estamos siempre atentos a los últimos avances en todo tipo de estudios, experimentos, pruebas y tratamientos que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes.