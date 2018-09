Wanda Nara y Morgan Freeman, juntos en Italia

10/09/2018 -

En Instagram, la red social preferida de ella, Wanda Nara presumió con una foto junto con el actor norteamericano Morgan Freeman. La pareja del futbolista Mauro Icardi se encontró con el prestigioso intérprete en la presentación de Andrea Bocelli en el Due Torri Hotel Verona, en Italia. La mediática no perdió oportunidad y se sacó una foto con Freeman, la cual publicó en sus redes sociales. "Ready for the Andrea Bocelli show with Morgan Freeman", comentó Wanda ("Lista para el show de Andrea Bocelli" con Morgan Freeman).