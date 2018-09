Ortega confirmó que "100 días para enamorarse" concluye en diciembre

10/09/2018 -

"100 días para enamorarse" es el éxito de Sebastián Ortega que ve todo el país. En Santiago del Estero la novela es emitida por Canal 7. La tira de Underground también aborda problemáticas actuales como la obesidad infantil, el debate de la despenalización del aborto, las parejas swingers, el cáncer de mama, entre otras cuestiones. "Me siento muy honrado y agradecido porque como padre para mí es muy importante, no sólo para las generaciones, sino también para que los adultos podamos estar bien educados, informados y poder recibir a aquellas generaciones de adolescentes que están creciendo", expresó Ortega. Y continuó reflexionando: "Y evitar muchas veces la autorepresión de los sentimientos como ha pasado durante muchas décadas ya que la sociedad no estaba preparada para afrontar este tipo de temáticas", destacó Ortega a Diarioshow. Además, adelantó el mes en que concluirá este gran éxito. "La novela termina en diciembre. La verdad que los actores vienen trabajando durísimo y merecen unas buenas vacaciones así que es bueno ponerle un cierre y terminar las cosas sin agotar por demás las tramas. Y creemos que diciembre es un muy buen mes para hacerlo".