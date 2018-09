Cinthia destrozó a Laurita tras el ninguneo al local de su novio

Fotos La polémica continua.

Hoy 12:32 -

El pasado viernes, Laurita Fernández estalló en Showmatch al ver que su imagen era usada para promocionar productos del poli rubro que le pertenece al novio de Cinthia Fernández, que publicitaba coladores, batidoras y perchas con sus fotos.

Furiosa por el "ninguneo", Cinthia salió a defender a su pareja y respondió publicando en su Twitter, un video en que se puede ver a la integrante del jurado, haciendo una producción.

Ante esto, Laurita salió a aclarar la situación: "Fueron fotos y un trabajo que me hizo hacer otra agencia en el pasado, fotos con otro fondo y no con el contenido que hoy vi. Por eso me sorprendió. No me esperaba las perchas jaja. Hablé con mi anterior agencia y está todo aclarado".

Te recomendamos: Laurita Fernández, enfurecida al ver que usaron sus fotos para vender coladores

Por su parte, Cinthia Fernández no quedó conforme con la respuesta y la enfrentó: "Primero: ya no podes sostener la mentira. Segundo: porque no me arrobas? Tenes miedo de seguir llegando a la verdad? Esta tan clara la verdad q cada vez la embarras más Seguimos..."

"Tercero: al hacer campañas, todos sabemos que la imagen se usa para todos los productos de la empresa, a no ser que te dé vergüenza algo, como vos muy bien lo dejaste demostrado. Cuarto: ¿Qué significa "por suerte yo tengo buenos trabajos" como dijiste ayer en el programa? ¿Podés aclarar eso que con los nervios del programa no entendí?", le escribió.

Al no conseguir respuestas, Cinthia agregó que espera la aclaración porque suponía que Laurita "bromeó" en el programa.

Pido disculpas si a alguien ofendí con lo q dije. Se reconocer Si algo se malinterpreta. Para mi no pasa por si son perchas o un rolex, pasa xq se usaron fotos mias para algo que yo nunca supe, x eso mi gran sorpresa. Ya me lo aclararon y esta todo bien. — Laura Fernández (@laufer4) 8 de septiembre de 2018