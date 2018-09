Diego: "No vinimos de paseo, vine a dejarles mi corazón"

Hoy 19:59 -

Diego Armando Maradona fue presentado en Dorados de Sinaloa, equipo que milita en el ascenso de México y le dará la posibilidad al astro argentino de volver a dirigir.

“Yo vengo a trabajar. Vine a dejarles mi corazón como lo dejé en Fujairah, donde hacía 300km de Abu Dhabi a Fujairah”, afirmó Maradona y contestó cuando le dijeron que dirigirá a un equipo sin títulos: “Un ascenso, papá. Cuando pongan, no pongan cero. Pongan un ascenso”.

“A la gente de Culiacán le digo que no venimos de paseo. No venimos de vacaciones. Venimos a trabajar. Vamos a ir a buscar los partidos”, agregó Maradona.

“A mí no me fue a buscar América. A mí me vino a buscar la gente de Dorados y yo respeto a la gente de Dorados tanto como a la de América. Perdí mucho tiempo sin trabajar y haciendo cosas feas. Hoy me quiero levantar todos los días para darle algo nuevo a Dorados, nada más que eso”, expresó Diego.