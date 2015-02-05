CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de septiembre de 2018
Por El Liberal
Hoy 21:17 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 BÁSQUET FEMENINO: DEF. DEL SUD VS. RED STAR
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.36 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN
07.03 EL HOMBRE MÁS BUSCADO
09.24 HULK
12.04 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
13.41 UNA BUENA MENTIRA
15.51 MÁS ALLÁ DEL CIELO
17.43 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
19.20 HULK
22.00 DÉJÀ VU
TCM
07.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.04 LA NIÑERA
08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.31 LA NIÑERA
11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.06 POR AMOR AL JUEGO
14.37 DISFRUTANDO MI LIBERTAD
16.35 DETECTIVE POR ERROR
18.08 D-TOX
19.58 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?
22.00 LA COSA
TNT
06.00 MI PERRO SKIP
07.52 EL KARATE KID. PARTE 3
09.52 EL SUPERAGENTE 86
11.47 LA GRAN ESTAFA
13.57 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
16.13 GRANDES HÉROES
18.00 LA PROPUESTA
20.06 FURIA DE TITANES
22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
00.17 CARRERA MORTAL 2
SPACE
08.50 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE BATALLA
10.48 FIREWALL
12.53 LA RED
15.09 CHAPPIE
17.29 MUNDO SURREAL
19.35 GODZILLA
22.00 JUGADA DIVINA
CINECANAL
11.47 EL GATO
13.10 MEGAMENTE
14.47 HOME. HOGAR DULCE HOGAR
16.20 LA ERA DE HIELO 3
17.57 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
19.47 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR
22.00 SIETE DESEOS
23.32 THE BELKO EXPERIMENT
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
13.25 MARVEL’S RUNAWAYS
15.15 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
A DÓNDE IR
ADATISE (LIBERTAD Nº 175)
EL VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A LAS 22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL NOFAL.
TEATRO LA CASA (PJE. SAN LORENZO Nº 2699-2799)
* SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
* EL JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
ESTE VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO
DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 12/09 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA al 12/09 19:30 (Cast)
LA QUIETUD (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/09 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)
00:30 (Subt) 00:40 (Subt)
YANKA Y EL ESPÍRITU DEL
VOLCÁN (2D)
AVENTURA (ATP)
HASTA EL 12/09 16:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 12/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/09 20:05 (Cast) 22:30
(Subt) 00:55 (Subt)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/09 19:00 (Cast) 22:00
(Cast) 00:40 (Cast)
EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/09 18:00
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 12/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/09 20:10 (Cast) 22:30
(Cast) 00:50 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-
22:30- 23:30
SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL
JUEVES)
TODOS LOS SABEN 2D APTA
13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:20- 22:10
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:15
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30- 20:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada general: $160.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.