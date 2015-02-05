CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de septiembre de 2018

Hoy 21:17 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDIC. CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 BÁSQUET FEMENINO: DEF. DEL SUD VS. RED STAR


CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.36 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

07.03 EL HOMBRE MÁS BUSCADO

09.24 HULK

12.04 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

13.41 UNA BUENA MENTIRA

15.51 MÁS ALLÁ DEL CIELO

17.43 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

19.20 HULK

22.00 DÉJÀ VU


TCM

07.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.04 LA NIÑERA

08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.31 LA NIÑERA

11.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.06 POR AMOR AL JUEGO

14.37 DISFRUTANDO MI LIBERTAD

16.35 DETECTIVE POR ERROR

18.08 D-TOX

19.58 ¿QUIÉN ES JACKIE CHAN?

22.00 LA COSA


TNT

06.00 MI PERRO SKIP

07.52 EL KARATE KID. PARTE 3

09.52 EL SUPERAGENTE 86

11.47 LA GRAN ESTAFA

13.57 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

16.13 GRANDES HÉROES

18.00 LA PROPUESTA

20.06 FURIA DE TITANES

22.00 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

00.17 CARRERA MORTAL 2


SPACE

08.50 WORRICKER 3. EN EL CAMPO DE BATALLA

10.48 FIREWALL

12.53 LA RED

15.09 CHAPPIE

17.29 MUNDO SURREAL

19.35 GODZILLA

22.00 JUGADA DIVINA


CINECANAL

11.47 EL GATO

13.10 MEGAMENTE

14.47 HOME. HOGAR DULCE HOGAR

16.20 LA ERA DE HIELO 3

17.57 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

19.47 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR

22.00 SIETE DESEOS

23.32 THE BELKO EXPERIMENT


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

13.25 MARVEL’S RUNAWAYS

15.15 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.


A DÓNDE IR

ADATISE (LIBERTAD Nº 175)

EL VIERNES 14 Y SÁBADO 15, A  LAS 22, EL ELENCO “LOS HIJOS DE YERMA” PONDRÁ EN ESCENA LA OBRA “CAMINOS”, DE RAFAEL NOFAL.


TEATRO LA CASA (PJE. SAN LORENZO Nº 2699-2799)

* SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

* EL JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* EL SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.


CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

ESTE VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO

DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.


MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, DE 17.30 A 20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 12/09 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA al 12/09 19:30 (Cast)

LA QUIETUD (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/09 17:50 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/09 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)

00:30 (Subt) 00:40 (Subt)

YANKA Y EL ESPÍRITU DEL

VOLCÁN (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 12/09 16:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 12/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/09 20:05 (Cast) 22:30

(Subt) 00:55 (Subt)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/09 19:00 (Cast) 22:00

(Cast) 00:40 (Cast)

EL ÚLTIMO HOMBRE (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/09 18:00

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 12/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/09 20:10 (Cast) 22:30

(Cast) 00:50 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 19:10-

22:30- 23:30

SUBTITULADA 2D 21:20-(SOLO EL

JUEVES)

TODOS LOS SABEN 2D APTA

13 AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:20- 22:10

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:15

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30- 20:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada general: $160.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.


 
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