"Gracias a EL LIBERAL mucha gente que se preocupó por mí sabrá que ya estoy bien"

Fotos MEJORA. Juan Saavedra agradeció los innumerables llamados y mensajes de texto de amigos y colegas.

11/09/2018 -

"Me alegro de recibir el llamado de EL LIBERAL y el interés que han tenido de saber cómo estoy", relató el bailarín Juan Saavedra, quien mañana, tendrá el alta médica tras evolucionar favorablemente de su internación, luego del accidente que tuvo el pasado sábado mientras se conducía por avenida Aguirre, en una bicicleta.

El último parte médico neurológico de anoche, indicaba que el bailarín, experimentaba una notable mejoría, luego del susto que implicó el accidente que tuvo con una moto conducida por una mujer, y que derivó en su internación en el Hospital Regional.

"Tuve lesiones de fisura en el hueso craneal pero no ha sido necesaria una operación ni intervención quirúrgica. Afortunadamente me siento restablecido de salud y he recuperado mucho. Dentro de dos días (por mañana) me dan de alta", relató el bailarín, renovado de ánimo.

Además, reconoció que "gracias a este llamado de EL LIBERAL mucha gente que se preocupó por mi salud, sabrá que estoy bien", relató.

"Agradezco mucho a la barra de amigos, familiares y colegas del país y el extranjero, de quienes he recibido mensajes de aliento. Les doy a todos un abrazo fraterno. No hay mejor cosa que la amistad y el cariño de la gente ante estos momentos de percance. El cuerpo tiene que tener su respeto y el espíritu su protección. Gracias a la buena atención de médicos, enfermeros y especialistas del sanatorio Centro, puedo decir que estoy totalmente recuperado", comentó.