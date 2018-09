"Cuando le dije a Diego que soy de Santiago, bromeó con que dormimos mucho la siesta"

Fotos FELICIDAD. Facundo sonríe al posar junto al "Diez". El delantero santiagueño y el orgullo de tener a Diego de DT.

11/09/2018 -

Facundo Juárez esperó este momento desde que se confirmó la noticia. El delantero santiagueño ya tiene a Diego Maradona como entrenador y ayer disfrutó como nadie de la primera práctica. "Sentí una gran emoción al verlo, no lo creía. La primera práctica fue tranquila, más para que nos conozca, pero en toda la práctica no le saqué la mirada de encima, no podía dejar de verlo", le contó el ex jugador de Unión Santiago y Mitre a EL LIBERAL, en diálogo exclusivo desde México.

Consultado sobre qué palabras le quedaron marcadas de su flamante DT, respondió: "No habló mucho, solo dijo que disfrutemos este entrenamiento porque era más un show para la gente. Mañana (por hoy) va a hablar con el plantel seguramente de lo que pretende de cada uno de nosotros".

"Facu" no pudo esperar a tener una foto con Maradona. Y reveló una anécdota vinculada a nuestra provincia. "Cuando me acerqué a pedirle la foto, me preguntó de qué parte de Argentina era. Le dije de Santiago y empezó a bromear de que dormimos mucho la siesta", contó.

Respecto de cómo se animó a pedir la foto, relató: "Me saqué dos fotos. Una en la cancha, cuando finalizó la práctica, porque el fotógrafo del club les estaba haciendo fotos a los demás chicos. Entonces aproveché y me llegué. Había una cola larga y tuve que esperar. Y después en el vestuario, Gaspar Servio le pidió una foto y fui por detrás. Fue el arquero el que me sacó esa foto, después no veía la hora de que me la pase".

Juárez nota una atmósfera positiva en Sinaloa desde la llegada del "Diez".

"Esto ha revolucionado mucho la ciudad. Se nota porque esta ciudad es más del béisbol. Hay un club importante en la ciudad que se llama Los Tomateros. Es una ciudad muy beisbolera pero con la llegada del Diego se vio mucha gente apoyándonos en el entrenamiento, algo que antes no se veía. Seguramente los partidos de ahora en más serán a cancha llena", se aventuró a decir.

"Quizás tengamos un poco de presión de tenerlo como entrenador, pero creo que se irá quitando con los días. Es más una motivación extra para nosotros tenerlo en el banco. La presión sería la de querer darle un título como entrenador", concluyó.