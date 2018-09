Fotos “Los 83 puntos que nos metieron es mucho”

11/09/2018 -

Por experiencia, por liderazgo y por capacidad técnica, Maxi Stanic es palabra autorizada para hablar del primer amistoso de pretemporada que realizó el nuevo Olímpico, versión 2018/19, y que finalizó con victoria sobre Regatas Corrientes. El capitán se mostró feliz por el triunfo, pero en conferencia de prensa puso énfasis en las falencias que evidenció el equipo bandeño, que presentó dos bajas (Alejandro Diez y Jonathan Holton) la noche del sábado en el Vicente Rosales. "El primer balance que hago es que el equipo dio muestras de que los chicos también están para ser parte de la rotación, que nos pueden ayudar, porque hoy jugamos prácticamente con dos fichas menos y los chicos tuvieron que entrar a la cancha. Por los problemas de faltas que tuvimos, tuvo que rotar mucho el equipo Adrián (Capelli) para encontrar soluciones. Eso nos permitió, en los momentos que estábamos arriba, mantener esa pequeña diferencia y cuando tuvimos un bajón, no lo notamos. Está bueno eso", explicó Stanic en referencia al aporte de Facundo Vázquez, Luciano Ortiz y André Ribera. Stanic explicó qué es lo importante en procesos de pretemporada. "Las conclusiones que tenemos que hacer es sobre lo que venimos haciendo nosotros, no sobre lo que fue el partido en sí", señaló convencido. El base armador de 39 años no evitó la autocrítica. "El equipo generó tiros, generó cosas buenas, pero en el tercer cuarto nos desconcentramos porque no la metíamos, no defendimos, y nos metieron 26 puntos. Y acá de local no puede pasar eso. Los 83 que nos metieron hoy son muchos. Creo que los podemos bajar un poquito más y ese tiene que ser el primer objetivo", concluyó.