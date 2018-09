Prosigue el Torneo Tarjeta Sol

11/09/2018 -

Esta noche, desde las 22.30, se jugarán cuatro partidos del Torneo Amateur de Ascenso Tarjeta Sol, que hace disputar la NBA Santiagueña.

La programación es la siguiente: en Villa Mercedes, Los Auris vs. Los Colorados (Ruiz y Chejolán); en Mariano Moreno, Barba Drink vs. Bº Mariano Moreno (Regatuso y Cheín); en Patagonia, La Familia vs. Centro de Atletas (Jorge y Gerez); en Huaico Hondo, ISPP vs. Esteban Bus (Ponce y Palomo).

Cada equipo deberá presentar un oficial de mesa para evitar la pérdida del partido.

Para mañana fueron programados varios partidos del Torneo Amateur de Primera.