El sábado comenzará el Clausura

11/09/2018 -

Este sábado se pondrá en marcha el Torneo Clausura de básquet femenino que organiza la Asociación Capitalina y en el que estará en juego la Copa Upcn.

La primera fecha incluye los siguientes enfrentamientos: Huracán vs. Sportivo Colón, Jorge Newbery vs. Quimsa, Belgrano vs. Red Star, Independiente vs. Quimilí y Patagonia vs. Olímpico.

El partido entre Independiente BBC y Juventud Unida de Quimilí no se jugará este fin de semana, debido que el visitante no podrá realizar el viaje por razones de fuerza mayor.

En las próximas horas se darán a conocer la programación completa de la primera fecha de la competencia, en la que Sportivo Colón defenderá el título.