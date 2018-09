Conflicto entre Fuentes y Brian Lluy

11/09/2018 -

El próximo rival de Central Córdoba, Quilmes, tuvo una semana complicada luego de que el defensor Brian Lluy, haga público su disgusto con el entrenador Marcelo Fuentes.

"Falta bastante para el partido ante Central Córdoba y veré si juego. Eso queda a disposición del técnico. Puedo tapar el agujero una semana o dos pero la realidad es que no. Ante una necesidad, se hace sin ningún problema. Pero cuando vos empezás a rondar por varios lugares y te mandás una cagada, me putean a mí y soy el que paga los platos", afirmó Lluy sobre la posibilidad de jugar como lateral ante la lesión de Marcelo Cardozo.

A su vez, el defensor del "Cervecero" cargó contra el entrenador Marcelo Fuentes, quien condujo a Central Córdoba en el segundo semestre del 2016.

"Me lo dijo él que iba a ser capitán una semana antes y me sorprendió (no jugar). Yo no pido explicaciones. Por el momento trato de estar lo mejor posible, pero me cuesta", explicó el ex Racing Club.