Acepta el debate que generan los sistemas tácticos

Coleoni aceptó el debate que genera jugar con tres delanteros (un punta y dos extremos) o dos (de área). "Nosotros hemos ido perdiendo cuando hemos puesto dos referencias de área, o sea que el equipo tenía que ir a buscar el resultado y toma más riesgo. Es indudable que dos delanteros en el área son más que tres diseminados por todo el frente de ataque. Vamos a tratar de elegir lo mejor, sé que el equipo se puede adaptar a jugar con dos o tres puntas. Cuando jugamos con tres no pudimos disfrutar al equipo porque el resultado no acompañó y pasamos a jugar con dos referencias de área y ahí tuvimos más presencia en el área, soy consciente de eso. Si hay algo que no soy, es ser porfiado ni creerme que las se todas. Soy un tipo bastante abierto", explicó.