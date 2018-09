Mayada opinó sobre la pelea mediática de Pratto y Tévez

11/09/2018 -

Lucas Pratto armó un revuelo con sus declaraciones. De lado de Boca salieron a pegarles algunos jugadores importantes y pese a que Gallardo trató de calmar las aguas con su cuestionamiento al delantero del Millo, hoy aún se siguen escuchando voces al respecto. El que habló también fue Camilo Mayada que evitó echarle más leña al fuego y dijo que de los cuatro años que lleva en el club, la línea siempre fue no hablar de los rivales. "No escuché lo que dijo Pratto y sí lo de Tévez. Llevo cuatro años en River y la línea siempre fue el de no hablar de los rivales. No creo que Lucas haya querido molestar a nadie".