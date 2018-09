11/09/2018 -

¿Qué pasa con la camiseta Nº 10 de la selección argentina?, ¿Por qué no es utilizada en esta ocasión?, fue el propio Lionel Scaloni el que dio ayer la principal razón por la cual no se usó ante Guatemala ni tampoco se lo hará hoy frente a Colombia.

"De los jugadores que vinieron, aquellos que fueron al Mundial conservaron esos números. La 10 es de Messi hasta que él diga si va a seguir o no. Nosotros no tenemos la negativa y por eso tomé la decisión que nadie la use, pero en el futuro veremos", comentó el entrenador interino para aclarar la situación.

Y, siguiendo sobre el crack del Barcelona, Scaloni aseguró: "Cuando no está el mejor del mundo, el equipo pierde, mi idea es armar un equipo para que Messi se sienta cómodo cuando venga".

Por otro lado, Scaloni afirmó que hoy tendrán que tener "máxima concentración ante un rival que es de los mejores del mundo" y que será "un lujo" para sus jugadores enfrentarlo.

"Sigo pensando lo mismo que hace tres días, ahora estoy acá con la Mayor, la semana que viene estaré con la Sub-20 y en veinte días nos vamos para Arabia a jugar dos amistosos, uno de ellos contra Brasil", expresó.

El entrenador argentino contó que analizó los cambios que hizo Arturo Reyes, el reemplazante de José Pekerman al frente del combinado cafetero, ante Venezuela.

"En principio dije que había diferencias, ni buenas ni malas. Noté diferencias, como que Cuadrado juega de interno, algo que con José a veces lo ha hecho", explicó el DT interino.