Educadores de comunidades

11/09/2018 -

LORETO, Loreto (C) "No solo éramos docentes que trasmitíamos contenidos a los niños, sino que toda la comunidad aprendía de los docentes rurales. A veces nos encargábamos de hacer obras de teatros, que eran verdaderos eventos culturales que tenían una gran repercusión. Recuerdo que presentamos una obra que se llamaba La Porteña, y después nos pedían que la presentemo en otras comunidades vecinas. En una oportunidad en que se produjo una gran inundación motivamos la construcción de una picada de más 25 kilómetros para poder salir por la zonas altas y se hizo a fuerza de hacha y pala", recordó la pareja de docentes loretanos Silvia y Aníbal, sobre sus años como maestros rurales. "Una noche en una reunión social alguien llamaba: ‘Maestro, maestro, don Pablo y don Miguel están por pelear con cuchillos en la calle’. Yo salí corriendo y me puse en medio de estos dos hombres y ante mi pedido depusieron su actitud. Sólo el maestro podía hacer esto", relata Aníbal, extrayendo de su memoria uno de los recuerdos más vibrantes de su paso por el aula y la comunidad.