Participó en un curso de Políticas Públicas en Derechos Humanos

11/09/2018 -

D u r a n t e e l e n c u e n - tro realizado en Montevideo, e l re c tor de l a Un - se, Héctor Paz, se reunió con el secretar io ejecut ivo del Inst i tuto de Políticas Públicas en Derec hos Huma nos de l Me r - cosur, Juan Miguel González Bibolini, para propiciar la par ticipación en l a " 3 ra e d i c i ó n d e l C u rs o I n t e r n a c i o n a l de Políticas Públicas en Derechos Humanos". Esta capacitación busca formar a actores relevantes de la región en el enfoque de derechos huma n o s e n l a s p o l í t i c a s públicas. A par tir de una perspectiva que reconozc a l o s a va n c e s y d e s a - fíos en la región, se ofrece una aproximación a las experiencias y a los retos que la implementación del enfoque de derechos humanos supone para la institucionalidad estatal. Beneficiarios El curso está destinado a funcionarias y fun - c i o n a r i o s p ú b l i c o s re s - ponsables del diseño, dirección, ejecución y evalua c ión de pol í t i c a s pú - bl icas , miembros de or - g a n i z a c i o n e s y m o v i - mientos sociales, académicos y a la sociedad en general. En esta opor tunidad, se cuenta con un cupo de 100 par t icipant e s d e s t i n a d o a fu n c i on a r i o s /a s d e l o s E s t a - d o s M i e m b ro d e l a O E A , p e r s o n a s d e mov imi e n - tos sociales y organi zaciones de la sociedad civ i l , as í como públ i co en general. Se t ra t a de u n c u rs o s emi p r e s e n c i a l q u e s e d e s a r r o l l a e n t re s e t a - pas. La primera etapa es v i r tual , de nueve sema - nas de duración a través del campus vi r tual de l a Escuela Internacional del Instituto de Políticas Púb l i c a s e n De re c h o s Hu - m a n o s d e l M e rc o s u r. La s e g u n d a e t a p a , y c omo novedad de esta edición, se suma una semana opt a t i v a e n d i c i emb r e d e 2 0 1 8 a r e a l i z a r s e e n e l ma rc o d e l 1 70º Pe r i o d o Ordinario de Sesiones de l a C i d h (e n l a s e d e d e l a Comisión en Washing ton DC o en un Estado Miembro anfitrión) para obtener la especialización en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La terc e r a e t a p a e s p r e s e n - cial y obligatoria durante cinco días en la sede del I P P D H e n B u e n o s A i re s , en febrero de 2019.