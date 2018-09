Arambuena reclama "medidas ejemplificadoras"

11/09/2018 -

Marcelo Arambuena, presidente del Proyecto Padres, está preocupado por las picadas de motos, pero lo que más lo intranquiliza es la falta de "sanciones" a quienes incumplen con la ley. "Esto va generando un hábito. Si no se corta esto con una medida ejemplificadora todo seguirá igual. Hay que aplicar sanciones para que quienes realizan esas picadas se den cuenta de que ya no podrán salir como quieran y hacer lo que quieran en la calle y a los que no lo hagan, se les quitará la moto". Arambuena viajará hoy a La Plata para participar, del Congreso Cuerpo, Cultura y Educación. Presentará su libro "El cuidado y el uso de mi cuerpo: una mirada preventiva para la escuela primaria".