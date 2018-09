El 30 de octubre comenzará el juicio oral contra Báez

Fotos CASO. La fecha del juicio la fijó el Tribunal Oral Federal 4

11/09/2018 -

El Tribunal Oral Federal 4 fijó la fecha de inicio del juicio por presunto lavado de dinero contra el empresario detenido Lázaro Báez, y a otras 24 personas imputadas, en la causa que se conoce como la "ruta del dinero K": será el próximo 30 de octubre a las 9.30 en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro.

El Tribunal citó a 91 personas a declarar como testigos y que antes del juicio hará una audiencia preliminar con las partes.

Se trata del primer juicio oral a Báez, quien está detenido desde abril de 2016 cuando fue apresado en el aeropuerto de San Fernando en esta causa por orden del juez federal Sebastián Casanello.

El juicio estará a cargo de los jueces Guillermo Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez. Son los mismos magistrados que condenaron al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y que actualmente juzgan al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once. Las acusaciones estarán a cargo del fiscal Abel Córdoba y de tres querellas de organismos del gobierno nacional: la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

La expectativa del Tribunal es que el juicio dure ocho meses, pero todo depende de la dinámica que tenga el juicio. En esta causa también está acusada la ex presidente Cristina Kirchner que el próximo 18 de septiembre debe presentarse a indagatoria.