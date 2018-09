Ronnie criticó el papel de Maite Lanata

11/09/2018 -

La telenovela "100 días para enamorarse" está en boca de todos, por su éxito y su temática, en la que la actriz Maite Lanata le da vida a una joven trans, que de Juani pasa a llamarse Juan.

Y mientras Maite recibe el reconocimiento del público y de la Legislatura porteña por su personaje, en el marco del reconocimiento que recibió la tira por su defensa de los derechos humanos, sorprendió la crítica que lanzó el conductor radial Ronnie Arias, a quien no le gusta cómo está contada la historia del personaje de Lanata: "Está contada de una manera tan brutal... No me gusta. La tira empezó como una comedia, giró a culebrón y ahora es una cosa rara que no termina de ser una cosa ni la otra", remarcó.

Y agregó: "Me parece que (el personaje de Lanata) sufre demasiado. Hoy por hoy, con el pañuelo verde y el ‘todes’... ¡Vamos! ¡Avancemos! ¡Hay que naturalizarlo! Me acuerdo de una película francesa que había un nene con una Barbie y los padres se ponían mal. Ya pasaron 30 años de esa película", compartió su punto de vista, en diálogo con el ciclo radial "ModoSábado".

Al respecto dijo: "En los años 60 se decía ‘si tengo un hijo puto mejor que nazca muerto’. La televisión va a seguir con el drama de aceptar un hijo trans... Entiendo que hay mucha gente que no lo puede aceptar, pero hay que naturalizarlo para que la gente lo naturalice".

A Ronnie lo que le molesta es el acento que pone el relato a todo lo que tiene que enfrentar "Juan" por su condición de trans.

Por otra parte, remarcó: "Con las redes, el cerebro de una persona está para ver un rato, pero no para pegarte todos los días a una tira. Creo que esa época pasó. Tengo una sobrina que sigue a Simona, es muy nena y no lo mira en el canal, lo mira por la página. Está todo al alcance de la mano y por eso sería más fácil dirigir y explicar ciertas cosas".