De Brito está "podrido de Pampita"

11/09/2018 -

A Ángel De Brito se lo había visto contento junto a Carolina "Pampita" Ardohain en la vuelta de la modelo al jurado de ShowMatch. Pero no todo es lo que parece. El conductor de "Los Ángeles de la Mañana" sorprendió con su posterior confesión: "Estoy podrido de Pampita. Yo no estaba enojado con ella, pero Pampita volvió por plata y porque viene de un fracaso y el ‘Bailando te relanza", dijo en declaraciones al programa "Me gusta la tarde", del Canal 26.

Por lo visto, Ángel no se olvida que la modelo trató de "mier..." a su programa. "Hay otros casos, el Polaco también le contestó mal a nuestra cronista volviendo de un vuelo, pero después nos pidió disculpas", marcó la diferencia.